Beşiktaş’ta derbi mesaisi sürüyor
Beşiktaş, Fenerbahçe ile pazar günü Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, tedavisi devam eden Atiba'nın yanı sıra çalışmalarını salonda gerçekleştiren Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma katılmadı. Siyah-beyazlılar, ısınma çalışmalarının ardından istasyon ve pas çalıştı, daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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