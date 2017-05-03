 Beşiktaş’ta derbi mesaisi sürüyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’ta derbi mesaisi sürüyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ta derbi mesaisi sürüyor
    , Fenerbahçe ile pazar günü Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, tedavisi devam eden Atiba'nın yanı sıra çalışmalarını salonda gerçekleştiren Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma katılmadı. Siyah-beyazlılar, ısınma çalışmalarının ardından istasyon ve pas çalıştı, daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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