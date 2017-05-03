 Beşiktaş PFDK’lık – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş PFDK’lık
    , pazar günü oynanan Medipol Başakşehir maçında yaşanan 'saha olayları' nedeniyle 'ya sevk edildi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü, 30.04.2017 tarihinde oynanan M. Başakşehir-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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