Beşiktaş PFDK’lık

Beşiktaş, pazar günü oynanan Medipol Başakşehir maçında yaşanan 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü, 30.04.2017 tarihinde oynanan M. Başakşehir-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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