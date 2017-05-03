‘Başkaları’ gibi hata yapmayalım

camiasının önemli isimlerinden eski yönetici, uyarı dolu açıklamalarda bulundu. Arat, "Takımımıza, camiamıza olantamdır. Beşiktaş, bu işi halledecektir; ana hedefi olan şampiyonluğa ulaşacaktır. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Başkalarının düştüğü hataya düşmeyelim.ve neticeye doğru yürüyelim. Her şeyden önce camiamızınbilelim" diye konuştu.