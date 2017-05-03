 ‘Başkaları’ gibi hata yapmayalım – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ‘Başkaları’ gibi hata yapmayalım

    ‘Başkaları’ gibi hata yapmayalım
    camiasının önemli isimlerinden eski yönetici Hasan Arat, uyarı dolu açıklamalarda bulundu. Arat, "Takımımıza, camiamıza olan güvenimiz tamdır. Beşiktaş, bu işi halledecektir; ana hedefi olan şampiyonluğa ulaşacaktır. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Başkalarının düştüğü hataya düşmeyelim. Kenetlenelim ve neticeye doğru yürüyelim. Her şeyden önce camiamızın kıymetini bilelim" diye konuştu.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:39
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