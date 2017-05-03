‘Başkaları’ gibi hata yapmayalım
Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden eski yönetici Hasan Arat, uyarı dolu açıklamalarda bulundu. Arat, "Takımımıza, camiamıza olan güvenimiz tamdır. Beşiktaş, bu işi halledecektir; ana hedefi olan şampiyonluğa ulaşacaktır. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Başkalarının düştüğü hataya düşmeyelim. Kenetlenelim ve neticeye doğru yürüyelim. Her şeyden önce camiamızın kıymetini bilelim" diye konuştu.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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