Bahar ayları geldi Tosun Paşa durdu
Beşiktaş'ın skorer forveti Cenk Tosun, bahar aylarının gelmesiyle durgunlaştı. Süper Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı ilk 19 lig maçında 15 kez rakip fileleri sarsan Cenk, son 9 lig maçında ise 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Şubat ayından sonra oynadığı maçlarda 355 dakikada 1 gol kaydeden Cenk, ilk 19 maçlık süreçte ise 108 dakikada 1 gole imza atmıştı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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