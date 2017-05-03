 Bahar ayları geldi Tosun Paşa durdu – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bahar ayları geldi Tosun Paşa durdu

    Bahar ayları geldi Tosun Paşa durdu
    'ın skorer forveti , bahar aylarının gelmesiyle durgunlaştı. Süper Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı ilk 19 lig maçında 15 kez rakip fileleri sarsan Cenk, son 9 lig maçında ise 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Şubat ayından sonra oynadığı maçlarda 355 dakikada 1 gol kaydeden Cenk, ilk 19 maçlık süreçte ise 108 dakikada 1 gole imza atmıştı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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