‘Ba’dan teşekkür
Uzun bir aradan sonra sahalara golle dönen Demba Ba, instagram hesabı üzerinden taraftarlara teşekkür etti. Senegalli forvet paylaşımında, "9 ay sonra tekrar sahalara döndüm. Tüm güzellikler Allah'tan. Beşiktaş bana tekrar siyah-beyazlı forma ile oynama fırsatı verdi. Bir amaç için hepimiz buradayız. Beni seviyor ve beni hep destekliyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Elhamdülillah!" ifadelerini kullandı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
‘Ba’dan teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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