‘Ba’dan teşekkür

Uzun bir aradan sonra sahalara golle dönen Demba Ba, instagram hesabı üzerinden taraftarlara teşekkür etti. Senegalli forvet paylaşımında, "9 ay sonra tekrar sahalara döndüm. Tüm güzellikler Allah'tan. Beşiktaş bana tekrar siyah-beyazlı forma ile oynama fırsatı verdi. Bir amaç için hepimiz buradayız. Beni seviyor ve beni hep destekliyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Elhamdülillah!" ifadelerini kullandı.