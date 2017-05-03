Ali Şen: Favori Beşiktaş!
F.Bahçe eski başkanlarından Ali Şen, derbi öncesi haber1903'e konuştu. Şen, "Çok önemli bir maç. F.Bahçe'nin kazanmasını istiyorum ama Beşiktaş favori gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta Fikret Orman, çok büyük bir başkanlık yapıyor. Ahmet Nur Çebi'nin ayrı bir çalışkanlığı var. Şenol Güneş ise, benim her zaman çok beğendiğim bir Türk futbolunun kahramanıdır. Büyük başarılar elde ettiler" diye konuştu.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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