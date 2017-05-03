 Ali Şen: Favori Beşiktaş! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    : Favori Beşiktaş!

    Ali Şen: Favori Beşiktaş!
    F.Bahçe eski başkanlarından , derbi öncesi haber1903'e konuştu. Şen, "Çok önemli bir maç. F.Bahçe'nin kazanmasını istiyorum ama Beşiktaş favori gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta Fikret Orman, çok büyük bir başkanlık yapıyor. Ahmet Nur Çebi'nin ayrı bir çalışkanlığı var. Şenol Güneş ise, benim her zaman çok beğendiğim bir Türk futbolunun kahramanıdır. Büyük başarılar elde ettiler" diye konuştu.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:42
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