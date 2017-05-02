 Savunamıyorlar ama gol atıyorlar – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Savunamıyorlar ama gol atıyorlar

    Savunamıyorlar ama gol atıyorlar

    defansı son 3 maçta 8 gol yerken, skora verdikleri katkı ile dikkat çekiyorlar.

    'ta savunma oyuncuları skora verdikleri katkı ile adlarından sıkça söz ettirirken diğer yandan son üç maçta yedikleri 8 gol ile taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Önce Trabzonspor'dan 3 gol yiyen siyah-beyazlılar, maçı 4-3 almayı başarırken, bu kez kendi evinde Adanaspor'dan 2 gol yedi. Adana maçını bir savunma oyuncusu olan Tosic'in attığı golle kazanan Beşiktaş'ta defans bloğu bu kez de Başakşehir'in gollerine engel olamadı. Beşiktaş, Benfica karşılaşmasındaki gibi bir mucizeyi gerçekleştirip maçı çeviremeyince savunmaya yapılan eleştiriler de doruğa ulaştı. Tüm bu eleştirilere karşın Beşiktaş savunması bu sezon attığı kritik goller ile takıma ekstradan puan kazandırmasını da bildi. Marcelo, Tosic, Gökhan Gönül, Adriano ve Atınç toplamda 7 gol atarken 10 puanı da tek başlarına kazandırdılar.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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