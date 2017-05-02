Savunamıyorlar ama gol atıyorlar
Beşiktaş defansı son 3 maçta 8 gol yerken, skora verdikleri katkı ile dikkat çekiyorlar.
Beşiktaş'ta savunma oyuncuları skora verdikleri katkı ile adlarından sıkça söz ettirirken diğer yandan son üç maçta yedikleri 8 gol ile taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Önce Trabzonspor'dan 3 gol yiyen siyah-beyazlılar, maçı 4-3 almayı başarırken, bu kez kendi evinde Adanaspor'dan 2 gol yedi. Adana maçını bir savunma oyuncusu olan Tosic'in attığı golle kazanan Beşiktaş'ta defans bloğu bu kez de Başakşehir'in gollerine engel olamadı. Beşiktaş, Benfica karşılaşmasındaki gibi bir mucizeyi gerçekleştirip maçı çeviremeyince savunmaya yapılan eleştiriler de doruğa ulaştı. Tüm bu eleştirilere karşın Beşiktaş savunması bu sezon attığı kritik goller ile takıma ekstradan puan kazandırmasını da bildi. Marcelo, Tosic, Gökhan Gönül, Adriano ve Atınç toplamda 7 gol atarken 10 puanı da tek başlarına kazandırdılar.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Savunamıyorlar ama gol atıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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