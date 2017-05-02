''O sene, bu sene!''
Başkan Fikret Orman, şampiyonluk için iddialı konuştu. “Taraftarımız ‘O sene bu sene, bundan sonra her sene’ diyorsa, bize de onların isteğini yerine getirmek düşer. Beşiktaş kısa sürede dünyanın en büyükleri arasına da girecek”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yakaladığı çıkışı sürdüreceğini belirterek, "Beşiktaş daha uzun yıllar tartışmasız Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam edecek ve kısa sürede dünyanın en büyükleri arasına da girecek" ifadelerini kullandı. Seneye Avrupa'da çıtayı daha da yukarı çekeceklerini belirten Başkan Orman, "Yine şampiyon olup, üçüncü yıldızımızı takıp başarımıza devam etmek istiyoruz. Taraftarımız 'O sene bu sene, bundan sonra her sene' diyorsa, bize de onların bu isteğini yerine getirmek düşer" dedi.
GÜNEŞLİ GÜNLER GÖRDÜK
Başkan Orman, şöyle devam etti: Zor günleri geride bıraktık. 'Güneşli günler göreceğiz' dedik, gördük. 'Camiamızın güvenini tekrar tesis edeceğiz' dedik, birbirimize kenetlendik. Aramızda müthiş bir enerji, dostluk ve güven ilişkisi var. 'Tesisleşmede dev adımlar atacağız.' dedik, bugün muhteşem bir mabede ve birbirinden modern tesislere sahibiz. Vodafone Arena'ya gelip de hayran kalmayan bir kişi bile olduğunu sanmıyorum. Bugün geldiğimiz noktadan düne bakınca tüm Beşiktaşlılar gibi gururum ve mutluluğum bir kat daha artıyor.
GÜNEŞLİ GÜNLER GÖRDÜK
Başkan Orman, şöyle devam etti: Zor günleri geride bıraktık. 'Güneşli günler göreceğiz' dedik, gördük. 'Camiamızın güvenini tekrar tesis edeceğiz' dedik, birbirimize kenetlendik. Aramızda müthiş bir enerji, dostluk ve güven ilişkisi var. 'Tesisleşmede dev adımlar atacağız.' dedik, bugün muhteşem bir mabede ve birbirinden modern tesislere sahibiz. Vodafone Arena'ya gelip de hayran kalmayan bir kişi bile olduğunu sanmıyorum. Bugün geldiğimiz noktadan düne bakınca tüm Beşiktaşlılar gibi gururum ve mutluluğum bir kat daha artıyor.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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