 Kamerunlu korkuttu – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Kamerunlu korkuttu

    Kamerunlu korkuttu

    Başakşehir maçının son anlarında ayak bileği burkulan 'ın hafta içinde yaşadığı sakatlığın tekrarladığı bildirildi.

    Şenol Güneş'in aslında Kamerunlu oyuncuyla maça başlamayı planladığı fakat bu sakatlığın tekrarlanmasından korktuğu için adını 11'e yazmadığı bildirildi. Maç sonunda yapılan kontrollerde bileğinde şişlik dikkat çeken 'ın da bu haftayı tedaviyle geçireceği ve derbiye kadar tam olarak hazır duruma getirileceği ifade edildi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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