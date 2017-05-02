Kamerunlu korkuttu
Başakşehir maçının son anlarında ayak bileği burkulan Aboubakar'ın hafta içinde yaşadığı sakatlığın tekrarladığı bildirildi.
Şenol Güneş'in aslında Kamerunlu oyuncuyla maça başlamayı planladığı fakat bu sakatlığın tekrarlanmasından korktuğu için adını 11'e yazmadığı bildirildi. Maç sonunda yapılan kontrollerde bileğinde şişlik dikkat çeken Aboubakar'ın da bu haftayı tedaviyle geçireceği ve derbiye kadar tam olarak hazır duruma getirileceği ifade edildi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Kamerunlu korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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