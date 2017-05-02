 Hesap zamanı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Hesap zamanı

    Hesap zamanı

    Pazar günü puan farkını 10’a çıkarmak isteyen ve derbide şampiyonluk turu atmayı planlayan siyah-beyazlılarda evdeki hesap çarşıya uymadı. İkili averajı rakibine kaptıran siyah-beyazlılar, Başakşehir'in kalan tüm maçlarını kazanması ihtimaline karşın, 5 maçta 4 galibiyet almalı...

    Pazar akşamı, zirve yarışındaki en yakın takipçisi Başakşehir'e 3-1 yenilerek rakibini şampiyonluk yarışının içinde tutan 'ta, sezon sonu şampiyonluk hesapları yeniden şekillendi. Başakşehir deplasmanına 7 puan farkla giden siyah- beyazlılar, galip gelerek puan farkını 10'a çıkarmanın ve önümüzdeki hafta F.Bahçe maçını da kazanarak (Başakşehir'in puan kaybetmesi durumunda) şampiyonluk turunu atmanın hesaplarını yapıyordu. Ancak karşılaşmanın ilk 18. dakikasında yenilen 3 gol ve zorlu mücadelenin 3-1 kaybedilmesi Beşiktaş'ın şampiyonluğa ait tüm hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

    KALAN HAFTALARDA MİNİMUM 12 PUAN TOPLAMAK ZORUNDA
    Her ne kadar hâlâ 4 puan fark ile zirvede yer alsa da, olası puan kayıpları siyah-beyazlıların başını bir hayli ağrıtabilir. Önceki akşamki mağlubiyetten sonra 'ikili averajı' rakibine kaptıran Beşiktaş, en kötü senaryoda Başakşehir'in tüm maçlarını kazanması ihtimaline karşın, minimum 12 puan toplamak zorunda. Bu da son 5 maçta 4 galibiyet demek. İkinci sıradaki Başakşehir ise şampiyon olabilmek için ilk etapta kendi maçlarını kazanıp, rakibi Beşiktaş'ın kalan maçlarda en az 4 puan kaybetmesini bekleyecek.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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