'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
Başakşehir'e karşı alınan 3-1'yik yenilgi siyah-beyazlı taraftarı üzerken, en son 24 Mayıs 2015'teki G.Saray maçından bu yana ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Demba Ba, 707 gün sonra Beşiktaş formasıyla golünü attı. Ba'nın, oyuna girdikten 9 dakika sonra golünü atması Beşiktaşlı taraftarların "Golcü dediğin gezinmez. Ba gibi, geldi mi affetmez" yorumları yapmasına neden oldu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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