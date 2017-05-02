 'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'

    'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
    Başakşehir'e karşı alınan 3-1'yik yenilgi siyah-beyazlı taraftarı üzerken, en son 24 Mayıs 2015'teki G.Saray maçından bu yana ilk kez formasıyla sahaya çıkan , 707 gün sonra Beşiktaş formasıyla golünü attı. Ba'nın, oyuna girdikten 9 dakika sonra golünü atması Beşiktaşlı taraftarların "Golcü dediğin gezinmez. Ba gibi, geldi mi affetmez" yorumları yapmasına neden oldu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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