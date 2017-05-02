Beşiktaş’ta durmak yasak
Beşiktaş, pazar günü F.Bahçe ile Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından, çift kale maç ve şut çalışması ile günü tamamladı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Beşiktaş’ta durmak yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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