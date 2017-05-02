 Beşiktaş’ta durmak yasak – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ’ta durmak yasak

    Beşiktaş’ta durmak yasak
    , pazar günü F.Bahçe ile Vodafone Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından, çift kale maç ve şut çalışması ile günü tamamladı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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