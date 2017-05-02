Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül de salonda çalıştı.
Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak çalışan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül ise salonda çalıştı. Koşu ve ısınmayla başlayan çalışma, istasyon çalışması ve dar alanda top kapmayla devam etti. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yaptı. Bazı isimler idmanın sonunda şut çalıştı.
Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın saat 18.00'de çalışacak.
Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak çalışan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba tedavi olurken, Quaresma ve Gökhan Gönül ise salonda çalıştı. Koşu ve ısınmayla başlayan çalışma, istasyon çalışması ve dar alanda top kapmayla devam etti. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik çift kale maç yaptı. Bazı isimler idmanın sonunda şut çalıştı.
Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın saat 18.00'de çalışacak.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Mobydick Hareket güzel, saygı duyulması gerekiyor.
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 8
Yorum
Tebrikler Özlenen tablo keşke tüm branşlarda bu resmi görebilsek artık ayrısmaktan yorulduk. Sporun savas olmadığını anlasın herkes.
- ''Volkan yumruk atsana''
Toplam 3
Yorum
44istanbul TFF'in oyunlari.... Volkana ceza kesemedi! Oynamayan oyunculara ceza verdiler. Tam komedi ligi!
Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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