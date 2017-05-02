 Atiba’da zorlanma – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ’da zorlanma

    Atiba’da zorlanma

    Başakşehir yenilgisi, 'ta can sıkarken, kart cezası nedeniyle derbide oynayamayacak olan Tosic'in dışında 'nın durumu da Şenol Güneş'in canını sıktı.

    İlk yarının son anlarında oyundan alınan Kanadalı oyuncunun sol üst adale grubunda zorlama olduğu bildirildi. Tek iyi haber ise herhangi bir yırtığın olmaması. Bu sezon ikisi 120 dakika olmak üzere 40 maçta forma giyen Atiba, yorgunluk gerekçesiyle ilk kez 70. dakikadan önce Adanaspor maçının 45. dakikasında oyundan alınmıştı. Aynı sakatlık yüzünden Sneijder bu sezon 3, Selçuk İnan ise 2 hafta sahalardan uzak kalmıştı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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