Adriano: ''Pozitif, fedakar güvenli, yürekli''
Beşiktaş Dergisi, mayıs sayısında yıldız oyuncu Adriano'nun kitabını yazdı.
Barcelona'dan sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi olan Adriano için takım arkadaşları, yazılan kitapta yorumlar yaptı. Beşiktaşlı yıldızların Adriano hakkında yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:
Quaresma: "Büyük futbolculara has bir enerji saçıyor. Adriano ile birlikte oynuyor olmak, futbolu daha keyifli kılıyor."
Talisca: "Hem maçlarda pozitif hem idmanlarda pozitif... Genç oyuncular, Adriano gibi futbol ustalarından çok şey öğrenecektir.
Marcelo: "Canını dişine takarak oynaması ve güven vermesi Adriano'nun büyük bir futbolcu olduğunun göstergesi."
Cenk Tosun: "Büyük bir yüreğe sahip, güzel bir insan Adriano."
Quaresma: "Büyük futbolculara has bir enerji saçıyor. Adriano ile birlikte oynuyor olmak, futbolu daha keyifli kılıyor."
Talisca: "Hem maçlarda pozitif hem idmanlarda pozitif... Genç oyuncular, Adriano gibi futbol ustalarından çok şey öğrenecektir.
Marcelo: "Canını dişine takarak oynaması ve güven vermesi Adriano'nun büyük bir futbolcu olduğunun göstergesi."
Cenk Tosun: "Büyük bir yüreğe sahip, güzel bir insan Adriano."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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