 Adriano: ''Pozitif, fedakar güvenli, yürekli'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    : ''Pozitif, fedakar güvenli, yürekli''

    Adriano: ''Pozitif, fedakar güvenli, yürekli''

    Dergisi, mayıs sayısında yıldız oyuncu 'nun kitabını yazdı.

    Barcelona'dan sezon başında 'a transfer olan ve gösterdiği performansla Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi olan için takım arkadaşları, yazılan kitapta yorumlar yaptı. Beşiktaşlı yıldızların Adriano hakkında yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:

    Quaresma: "Büyük futbolculara has bir enerji saçıyor. Adriano ile birlikte oynuyor olmak, futbolu daha keyifli kılıyor."
    Talisca: "Hem maçlarda pozitif hem idmanlarda pozitif... Genç oyuncular, Adriano gibi futbol ustalarından çok şey öğrenecektir.
    Marcelo: "Canını dişine takarak oynaması ve güven vermesi Adriano'nun büyük bir futbolcu olduğunun göstergesi."
    Cenk Tosun: "Büyük bir yüreğe sahip, güzel bir insan Adriano."
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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