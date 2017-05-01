Yamantürk ile ilk toplantı...
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu toplantısı, divanın yeni başkanı Tevfik Yamantürk yönetiminde ilk kez yapıldı. Üyelerin karşısına başkan olarak ilk kez çıkan Yamantürk, divan kurulundaki seçim sürecinin tamamlandığını ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Üyelerden büyük destek gören Yamantürk, "Bu süreçte bütün Beşiktaşlılar yönetimin yanında olsun" dedi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Yamantürk ile ilk toplantı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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