 Yamantürk ile ilk toplantı... – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yamantürk ile ilk toplantı...

    Yamantürk ile ilk toplantı...
    Kulübü Divan Kurulu toplantısı, divanın yeni başkanı yönetiminde ilk kez yapıldı. Üyelerin karşısına başkan olarak ilk kez çıkan Yamantürk, divan kurulundaki seçim sürecinin tamamlandığını ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Üyelerden büyük destek gören Yamantürk, "Bu süreçte bütün Beşiktaşlılar yönetimin yanında olsun" dedi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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