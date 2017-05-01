 ''Volkan yumruk atsana'' – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Volkan yumruk atsana''

    ''Volkan yumruk atsana''

    Rizespor karşılaşmasından sonra gazetecilere saldırdıkları için 5'er maç men cezası alan Başakşehirli Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, dünkü mücadeleyi tribünden birlikte takip etti.

    İkili arka arkaya gelen gollerle sevinçten havalar uçtu. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, turuncu-lacivertlilerin kalecisi aleyhine tempo tuttular. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Volkan Babacan yumruk atsana" şeklinde tezahürat yaptı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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