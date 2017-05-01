''Volkan yumruk atsana''
Rizespor karşılaşmasından sonra gazetecilere saldırdıkları için 5'er maç men cezası alan Başakşehirli Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, dünkü mücadeleyi tribünden birlikte takip etti.
İkili arka arkaya gelen gollerle sevinçten havalar uçtu. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, turuncu-lacivertlilerin kalecisi Volkan Babacan aleyhine tempo tuttular. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Volkan Babacan yumruk atsana" şeklinde tezahürat yaptı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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