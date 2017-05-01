 Ozi direğe takıldı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ozi direğe takıldı

    Ozi direğe takıldı

    Siyah-beyazlıların yıldız ismi , dün Başakşehir karşısında direği geçemedi.

    90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, bir pozisyonda direği geçemedi. Orta alanda beklentilerin altında kalan Ozi, Başakşehir'e karşı vasat bir performans çizdi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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