''Mükemmel yerdeyiz''
Başkan Orman, Divanda umut dağıttı. “İstikrarlı bir yapı kurduk. İnşallah 4-5 yıl daha şampiyonluk görürüz. Camia içinde içinde çekişme ve kavgalar olmasın.”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gerçekleştirecekleri çalışmalarla futbol takımının daha başarılı hale geleceğini söyledi. Fikret Orman, Vodafone Arena Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Oluşturacağımız istikrarla futbol takımımız daha başarılı hale gelecektir." dedi. Geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ın üst üste şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Orman, "Allah bize inşallah 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar gösterir." ifadesini kullandı.
SOKAKTAKİ BEŞİKTAŞLI HİZMET İSTİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, camia içinde kavga ortamından uzak kalarak çalışmaları gerektiğini söyledi. Orman, "Tüzüğü yenilemek gerekiyor. Tüzükte birini mutlu ederken, diğer tarafta mutsuzluk oluyor. Kulüp içinde çekişmenin en çok yaşandığı konu tüzük oluyor. İş, yönetimle karşısında duranların kavgasına dönüşüyor. Bunlar beni üzüyor. Kimseyle kavga etmeyelim. Sokaktaki Beşiktaşlılar bizden icraat bekliyor, boşuna boşuna kavga olmamalı" dedi.
GÜNEŞ'İ BIRAKMAYACAĞIZ
Başkan Fikret Orman, divanda üyelere çok konuşulan teknik direktör Şenol Güneş'in durumu hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu: " Güneş ve ekibiyle yaptığımız anlaşma 2 artı 1 yıldır. Bu bir yılda Beşiktaş'ın çıkma hakkı vardır, Şenol Güneş'in öyle bir hakkı yoktur. Bir yıl daha sözleşmemiz var. Sözleşmeler çok önemli şeyler değildir. Mutsuzluk olmasın yeter ki. Biz hocamızı bırakmayacağız."
PİLOT TAKIM ALINACAK...
Beşiktaş'a ait bir futbol takımının satın alınması için anlaşmaların tamamlandığını kaydeden Orman, bu konudaki çalışmaları genel kurulun onayına sunacaklarını dile getirdi. Vodafone Arena'ya yapılan yatırımla ilgili polemiklere değinen Orman, şunları kaydetti: "Vodafone Arena'nın yatırımı 382 milyon lira tuttu. Diğer yapılan statlardan çok farklı bir yatırım oldu. Mutlaka arkamızdan konuşulur ama ahlaksızca olmamalı" dedi.
50 BİN TL PRİM VERDİK
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takıma prim verilip verilmeyeceği yönündeki soruya Orman, "Türkiye Kupası'nda 50 bin lira prim verdik. Çocukların daha 3-4 aylık maaşları duruyor." şeklinde cevap verdi.
SOKAKTAKİ BEŞİKTAŞLI HİZMET İSTİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, camia içinde kavga ortamından uzak kalarak çalışmaları gerektiğini söyledi. Orman, "Tüzüğü yenilemek gerekiyor. Tüzükte birini mutlu ederken, diğer tarafta mutsuzluk oluyor. Kulüp içinde çekişmenin en çok yaşandığı konu tüzük oluyor. İş, yönetimle karşısında duranların kavgasına dönüşüyor. Bunlar beni üzüyor. Kimseyle kavga etmeyelim. Sokaktaki Beşiktaşlılar bizden icraat bekliyor, boşuna boşuna kavga olmamalı" dedi.
GÜNEŞ'İ BIRAKMAYACAĞIZ
Başkan Fikret Orman, divanda üyelere çok konuşulan teknik direktör Şenol Güneş'in durumu hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu: " Güneş ve ekibiyle yaptığımız anlaşma 2 artı 1 yıldır. Bu bir yılda Beşiktaş'ın çıkma hakkı vardır, Şenol Güneş'in öyle bir hakkı yoktur. Bir yıl daha sözleşmemiz var. Sözleşmeler çok önemli şeyler değildir. Mutsuzluk olmasın yeter ki. Biz hocamızı bırakmayacağız."
PİLOT TAKIM ALINACAK...
Beşiktaş'a ait bir futbol takımının satın alınması için anlaşmaların tamamlandığını kaydeden Orman, bu konudaki çalışmaları genel kurulun onayına sunacaklarını dile getirdi. Vodafone Arena'ya yapılan yatırımla ilgili polemiklere değinen Orman, şunları kaydetti: "Vodafone Arena'nın yatırımı 382 milyon lira tuttu. Diğer yapılan statlardan çok farklı bir yatırım oldu. Mutlaka arkamızdan konuşulur ama ahlaksızca olmamalı" dedi.
50 BİN TL PRİM VERDİK
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takıma prim verilip verilmeyeceği yönündeki soruya Orman, "Türkiye Kupası'nda 50 bin lira prim verdik. Çocukların daha 3-4 aylık maaşları duruyor." şeklinde cevap verdi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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