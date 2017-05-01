 ''Kaybettik, vazgeçmedik'' – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Kaybettik, vazgeçmedik''

    ''Kaybettik, vazgeçmedik''

    Güneş: Üzgünüz, taraftardan özür diliyoruz. Disiplinsizlik ve konsantrasyon düşüklüğü... Kaybettiğimiz zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman yarışta (şampiyonluk) geride kalırız

    Başakşehir karşısında kötü bir performans sergilediklereni belirten Beşiktaş Teknik Direktörü , "Düşünmediğimiz, istemediğimiz skorla bitirdik, üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyoruz" dedi. Maçın başındaki performanslarının oyuna adapte olamadıklarını gösterdiğini vurgulayan Güneş, "Rakibin sertliğine yanıt verecek durumda olamadık. Rakibin her atağı gol olunca konsantrasyon dağıldı. Üst seviyede hiçbir takımın yiyeceği goller değildi" ifadelerini kullandı.

    BÖYLE BİR NİYETİMİZ YOK!
    Oyuncularının iyi niyetinden kuşku duymadığını vurgulayan Güneş, "Zaman zaman iyi olacak, zaman zaman kötü olacak. Benim de oyuncuların da yanlışları var. Kaybettiğimiz zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman yarıştan (şampiyonluk) geriye kalırız. Böyle bir niyetimiz yok. Bir maç daha kaybedebiliriz, bilemem. Mağlup olduk, hakemle ilgili mağlup olmadık. Ofsayt ve diğer pozisyonlara bakarsanız anlarsınız" şeklinde konuştu.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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