''Kaybettik, vazgeçmedik''
Güneş: Üzgünüz, taraftardan özür diliyoruz. Disiplinsizlik ve konsantrasyon düşüklüğü... Kaybettiğimiz zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman yarışta (şampiyonluk) geride kalırız
Başakşehir karşısında kötü bir performans sergilediklereni belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Düşünmediğimiz, istemediğimiz skorla bitirdik, üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyoruz" dedi. Maçın başındaki performanslarının oyuna adapte olamadıklarını gösterdiğini vurgulayan Güneş, "Rakibin sertliğine yanıt verecek durumda olamadık. Rakibin her atağı gol olunca konsantrasyon dağıldı. Üst seviyede hiçbir takımın yiyeceği goller değildi" ifadelerini kullandı.
BÖYLE BİR NİYETİMİZ YOK!
Oyuncularının iyi niyetinden kuşku duymadığını vurgulayan Güneş, "Zaman zaman iyi olacak, zaman zaman kötü olacak. Benim de oyuncuların da yanlışları var. Kaybettiğimiz zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman yarıştan (şampiyonluk) geriye kalırız. Böyle bir niyetimiz yok. Bir maç daha kaybedebiliriz, bilemem. Mağlup olduk, hakemle ilgili mağlup olmadık. Ofsayt ve diğer pozisyonlara bakarsanız anlarsınız" şeklinde konuştu.
BÖYLE BİR NİYETİMİZ YOK!
Oyuncularının iyi niyetinden kuşku duymadığını vurgulayan Güneş, "Zaman zaman iyi olacak, zaman zaman kötü olacak. Benim de oyuncuların da yanlışları var. Kaybettiğimiz zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman yarıştan (şampiyonluk) geriye kalırız. Böyle bir niyetimiz yok. Bir maç daha kaybedebiliriz, bilemem. Mağlup olduk, hakemle ilgili mağlup olmadık. Ofsayt ve diğer pozisyonlara bakarsanız anlarsınız" şeklinde konuştu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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