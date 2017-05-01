Kartal'ı 'Şehir'de vurdular!

Lider Beşiktaş, amansız takipçisi Başakşehir’e 3-1 yenilerek yarışta yara aldı. Kara Kartal, 18 dakika içinde kalesinde üç gol gördü. 707 gün aradan sonra Beşiktaş formasını giyen Demba Ba, 78’de oyuna girdi, 87’de çok klas bir gol attı.

Haftaya 7 puan farkla lider giren Beşiktaş, lig ikincisi Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. İki takım arasındaki puan farkı 4'e inerken zirve yarışında hesaplar karıştı. Maça fırtına gibi başlayan Medipol Başakşehir 7'de Cengiz Ünder, 12'de Adebayor ve 18'de yine Cengiz Ünder'in golleriyle bir anda 3-0 öne geçerken Beşiktaş'ta büyük şok yaşanıyordu.



Kaleci Fabri'den savunmacılarına, orta sahasından forvetlerine kadar tüm hatlarıyla kötü gününde olan Beşiktaş pozisyona girmekte bile çok zorlandı. Siyah-beyazlı ekibin şeref sayısını 78'de oyuna giren Demba Ba attı. Bu sonuçla muhtemel puan eşitliği durumunda ikili averajda üstünlük M. Başakşehir'e geçti. İki takımın ilk yarıda oynadığı karşılaşma 1-1 sona ermişti.