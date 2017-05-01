Kalesi düştü: 3 maçta 8 gol
Spor Toto Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Beşiktaş'ın savunması alarm vermeye başladı.
Siyah-beyazlılar ligde çıktığı son 3 maçta kalesinde tam 8 gol gördü. Kartal, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederken 3 gol yemişti. Geçtiğimiz hafta Vodafona Arena'da Adanaspor'u geçerken de kalesinde 2 gol görmüştü. Siyah-beyazlılar dün Başakşehir deplasmanından mağlubiyetle dönerken 3 gol daha yedi. Beşiktaş'ta sezonun büyük bölümünde müthiş maçlar çıkaran Fabri de dün beklenilen performansının altındaydı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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