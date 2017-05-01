 Kalesi düştü: 3 maçta 8 gol – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kalesi düştü: 3 maçta 8 gol

    Kalesi düştü: 3 maçta 8 gol

    Spor Toto Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Beşiktaş'ın savunması alarm vermeye başladı.

    Siyah-beyazlılar ligde çıktığı son 3 maçta kalesinde tam 8 gol gördü. Kartal, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederken 3 gol yemişti. Geçtiğimiz hafta Vodafona Arena'da Adanaspor'u geçerken de kalesinde 2 gol görmüştü. Siyah-beyazlılar dün Başakşehir deplasmanından mağlubiyetle dönerken 3 gol daha yedi. Beşiktaş'ta sezonun büyük bölümünde müthiş maçlar çıkaran Fabri de dün beklenilen performansının altındaydı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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