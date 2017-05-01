Devler imzayı attı!
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın yıldız isimleri dün taraftarlarla bir araya geldi. Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlılarla buluşan Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Stimac, kulübün resmi lisanslı ürünlerini imzaladı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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