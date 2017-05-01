 Devler imzayı attı! – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Devler imzayı attı!

    Devler imzayı attı!
    Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın yıldız isimleri dün taraftarlarla bir araya geldi. Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlılarla buluşan Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Stimac, kulübün resmi lisanslı ürünlerini imzaladı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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