 Demba Ba golle döndü – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    golle döndü

    Demba Ba golle döndü

    707 gün sonra Beşiktaş formasını giyen Senegalli yıldız muhteşem bir gol attı.

    Kartal'ın devre arasında renklerine bağladığı dün ilk kez forma şansı buldu. Senegalli yıldız 78. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. Demba Ba 707 gün sonra siyah- beyazlı formayı giyerken formun geçici klasın kalıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Dakikalar 87'yi gösterirken Vincent Aboubakar'ın pasında nefis bir 'göğüs istopu' yapan 31 yaşındaki forvet harika bir vuruşla takımının tek golünü kaydetti. Demba Ba sahaya adımını attığı andan itibaren tribünler onun adıyla inlerken Senegalli forvet kalan haftalarda şans bulduğu anda şampiyonluk yolunda takıma katkı verebileceğin de gösterdi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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