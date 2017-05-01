Demba Ba golle döndü
707 gün sonra Beşiktaş formasını giyen Senegalli yıldız muhteşem bir gol attı.
Kartal'ın devre arasında renklerine bağladığı Demba Ba dün ilk kez forma şansı buldu. Senegalli yıldız 78. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu. Demba Ba 707 gün sonra siyah- beyazlı formayı giyerken formun geçici klasın kalıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Dakikalar 87'yi gösterirken Vincent Aboubakar'ın pasında nefis bir 'göğüs istopu' yapan 31 yaşındaki forvet harika bir vuruşla takımının tek golünü kaydetti. Demba Ba sahaya adımını attığı andan itibaren tribünler onun adıyla inlerken Senegalli forvet kalan haftalarda şans bulduğu anda şampiyonluk yolunda takıma katkı verebileceğin de gösterdi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Demba Ba golle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.