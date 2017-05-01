 Cengiz’den resital – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Cengiz’den resital

    Cengiz’den resital

    Başakşehir’in 19 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe’ye kupada 2 gol attıktan 4 gün sonra dün de bir başka büyük Kartal’ı avladı. 2 kez fileleri sarsmayı başardı

    Süper Lig'in 29. haftasındaki kritik Medipol Başakşehir- Beşiktaş karşılaşmasına Cengiz Ünder damga vurdu. Çok değil daha 4 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan yarı final ilk karşılaşmasında fileleri 2 kez sarsan Cengiz, siyah-beyazlılara karşı da karşılaşmanın yıldızı oldu. 7. dakikada Marcelo'dan nefis sıyrılan 19 yaşındaki yıldız, Fabri'nin çıktığını görüp düzgün bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. Cengiz Ünder dakikalar 18'i gösterirken bir kez daha sahne aldı. Çok zor bir açıdan kaleci Fabri'yi avladı. çok önemliydi CENGİZ Ünder, maç bitiminde çok mutluydu. Genç futbolcu "Benim attığım gollerden çok maçı kazanmamız önemliydi. Bunu da başardık. Şampiyonluk şansımızı son ana kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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