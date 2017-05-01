Cengiz’den resital
Başakşehir’in 19 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe’ye kupada 2 gol attıktan 4 gün sonra dün de bir başka büyük Kartal’ı avladı. 2 kez fileleri sarsmayı başardı
Süper Lig'in 29. haftasındaki kritik Medipol Başakşehir- Beşiktaş karşılaşmasına Cengiz Ünder damga vurdu. Çok değil daha 4 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan yarı final ilk karşılaşmasında fileleri 2 kez sarsan Cengiz, siyah-beyazlılara karşı da karşılaşmanın yıldızı oldu. 7. dakikada Marcelo'dan nefis sıyrılan 19 yaşındaki yıldız, Fabri'nin çıktığını görüp düzgün bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. Cengiz Ünder dakikalar 18'i gösterirken bir kez daha sahne aldı. Çok zor bir açıdan kaleci Fabri'yi avladı. çok önemliydi CENGİZ Ünder, maç bitiminde çok mutluydu. Genç futbolcu "Benim attığım gollerden çok maçı kazanmamız önemliydi. Bunu da başardık. Şampiyonluk şansımızı son ana kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Cengiz’den resital haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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