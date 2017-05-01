Borç 1 milyar 760 milyon lira
Siyah-beyazlı kulübün borcunun 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 lira olduğu açıklandı.
Kulübün mali tablosuyla ilgili bilgi veren denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, derneğin borcunun 790 milyon 623 bin 172 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 28 Şubat 2017'ye göre 969 milyon 832 bin 216 lira olduğunu vurguladı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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