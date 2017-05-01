 Borç 1 milyar 760 milyon lira – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Borç 1 milyar 760 milyon lira

    Borç 1 milyar 760 milyon lira

    Siyah-beyazlı kulübün borcunun 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 lira olduğu açıklandı.

    Kulübün mali tablosuyla ilgili bilgi veren denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, derneğin borcunun 790 milyon 623 bin 172 lira, Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 28 Şubat 2017'ye göre 969 milyon 832 bin 216 lira olduğunu vurguladı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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