 Beşiktaş aşkı engel tanımıyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    aşkı engel tanımıyor

    Beşiktaş aşkı engel tanımıyor

    taraftarı, Başakşehir maçında da takımlarına müthiş destek verdi.

    Yenilgiye rağmen susmayan siyah-beyazlılar, oyuncuları şampiyonluk şarkılarıyla motive etti. Başakşehir tribününde ilginç pankartlar dikkat çekti.



    BİRLİKTE İZLEDİLER
    Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ dünkü maçı birlikte izledi. Her iki başkan uzun süre sohbet de etti.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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