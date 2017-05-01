Beşiktaş aşkı engel tanımıyor
Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçında da takımlarına müthiş destek verdi.
Yenilgiye rağmen susmayan siyah-beyazlılar, oyuncuları şampiyonluk şarkılarıyla motive etti. Başakşehir tribününde ilginç pankartlar dikkat çekti.
BİRLİKTE İZLEDİLER
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ dünkü maçı birlikte izledi. Her iki başkan uzun süre sohbet de etti.
BİRLİKTE İZLEDİLER
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ dünkü maçı birlikte izledi. Her iki başkan uzun süre sohbet de etti.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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