 Adriano'nun kitabı yazıldı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Adriano'nun kitabı yazıldı

    Adriano'nun kitabı yazıldı

    Beşiktaş Dergisi, mayıs sayısında yıldız oyuncu Adriano'nun kitabını yazdı. Yıldız futbolcuyla ilgili takım arkadaşlarının yorumları da kitapta yer aldı.

    Beşiktaş Dergisi, siyah-beyazlı takımın dünyaca ünlü yıldızı Adriano'nun kitabını yazdı. Barcelona'dan sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi olan Adriano için takım arkadaşları, yazılan kitapta yorumlar yaptı. Beşiktaşlı yıldızların Adriano hakkında yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:

    Ricardo Quaresma: "Büyük futbolculara has bir enerji saçıyor. Adriano ile birlikte oynuyor olmak, futbolu daha keyifli kılıyor."
    Anderson Talisca: "Hem maçlarda pozitif hem idmanlarda pozitif... Genç oyuncular, Adriano gibi futbol ustalarından çok şey öğrenecektir."
    Marcelo Guedes: "Canını dişine takarak oynaması ve güven vermesi Adriano'nun büyük bir futbolcu olduğunun göstergesi."
    Cenk Tosun: "Büyük bir yüreğe sahip, güzel bir insan Adriano."
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:23
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