Tevfik Yamantürk: "Allah'a şükür iyi yoldayız"
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan yeni Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların borçlarının ödenebilir seviyede olduğunu söyleyerek, "Allah'a şükür iyi yoldayız" dedi.
Vodafone Arena'da yapılan Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün iyi bir yolda olduğunu söyledi.
Beşiktaş için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Yamantürk, "15 gün önce vazife aldık. Kendi işlerimizden çaldığımız vakti kulübe ayırmaya çalışıyoruz. Biz bunu yapıyoruz ama inanın yönetim kurulu bizden daha fazla çalışıyor ve kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 25 yılı aşkın bir kurul olan Beşiktaş Divan Kurulu ağabeylik yapılan bir kuruldur. Bütün gayemiz Beşiktaş'a katkı sağlayacak çalışmalar yapmak olmaktır. Atılmış ve uzaklaştırılmış demek istemiyorum, teneffüse çıkmış ağabeylerimiz var. İzninizle tüzüğümüzde bir değişikliğe giderek aramıza katılmalarını sağlayacağız. Bunu Temmuz ayı toplantımızda önünüze getireceğiz. Yeni seçildiğimiz için tüzüklerdeki bazı yapılanmalardan dolayı bazı mali verileri istediğimiz gibi sizlere sunamıyoruz. Kulübümüzün gelirleri faizleri ödüyor mu, bunu bir anlatalım, ana paradan bir şey ödüyor mu bunu anlatalım.Sağlıklı sularda yüzmeye başlayacak mıyız, bunu anlatalım. Allah'a şükürler olsun iyi yoldayız ve borçlar kontrol altında, ödenebilir durumda. Marka değerimiz çok büyük. Bu marka değeri olduğu müddetçe, Allah'a şükürler olsun kulübümüzde Çince, Arapça ya da Rusça duymayacağız" diye konuştu.
Beşiktaş için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Yamantürk, "15 gün önce vazife aldık. Kendi işlerimizden çaldığımız vakti kulübe ayırmaya çalışıyoruz. Biz bunu yapıyoruz ama inanın yönetim kurulu bizden daha fazla çalışıyor ve kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 25 yılı aşkın bir kurul olan Beşiktaş Divan Kurulu ağabeylik yapılan bir kuruldur. Bütün gayemiz Beşiktaş'a katkı sağlayacak çalışmalar yapmak olmaktır. Atılmış ve uzaklaştırılmış demek istemiyorum, teneffüse çıkmış ağabeylerimiz var. İzninizle tüzüğümüzde bir değişikliğe giderek aramıza katılmalarını sağlayacağız. Bunu Temmuz ayı toplantımızda önünüze getireceğiz. Yeni seçildiğimiz için tüzüklerdeki bazı yapılanmalardan dolayı bazı mali verileri istediğimiz gibi sizlere sunamıyoruz. Kulübümüzün gelirleri faizleri ödüyor mu, bunu bir anlatalım, ana paradan bir şey ödüyor mu bunu anlatalım.Sağlıklı sularda yüzmeye başlayacak mıyız, bunu anlatalım. Allah'a şükürler olsun iyi yoldayız ve borçlar kontrol altında, ödenebilir durumda. Marka değerimiz çok büyük. Bu marka değeri olduğu müddetçe, Allah'a şükürler olsun kulübümüzde Çince, Arapça ya da Rusça duymayacağız" diye konuştu.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Seneye şampiyonuz
Toplam 18
Yorum
balturk maalesef bu ve bunu gibi adamlar türk futblunu bitirdi. illede ben illede ben diye ye çöpe bile atılmayacak karakterler itibar görüyor ne iç
- Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor
Toplam 1
Yorum
serdar akay bursa hücumdki 3 lünün sağında sercan değil STANCU yu oynatmalı v sağbek ERDEM hücuma destek vermesi ile dandik bek carole ün olduğu kanadı
- Seneye şampiyonuz
Toplam 18
Yorum
fb aynı 3 yıl ist iste şampiyonluk sözü gibidir.
Tevfik Yamantürk: "Allah'a şükür iyi yoldayız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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