''Şampiyonluğun en büyük adayıyız''

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ardından konuşan Çebi, "Başakşehir'i tebrik ediyorum, bir maç kazandılar. Bu bir mücadeledir. Kazanan, kaybeden taraf olacak. Bugün Başakşehir kazandı. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı ortada. Lig bir maratondur. İpi göğüsleyen, kupayı kaldıracak. O takım da Beşiktaş olacak. Şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş'tır. Beşiktaşlılar rahat olsun." diye konuştu.



Şampiyonluğun Beşiktaş'a yakıştığını belirten siyah-beyazlı yönetici, "Çocuklarımız mücadele etti. Bugün böyle bir günmüş. Taraftarlarıma ve bütün camiaya daha yolumuz olduğunu söylemek istiyorum. Pes etmedik, en büyük yine Beşiktaş." ifadelerini kullandı.



"DERBİ ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA UMARIM BEŞİKTAŞ KAZANACAK"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçına da değinen Çebi, "Derbi zor bir maç olacak ama umarım Beşiktaş kazanacak. Bugünkü sonuca bakarak hiç kimse kendine yol biçmesin. Bizim için bugünkü maç geleceğimizin bir göstergesi değil." şeklinde konuştu.



Çebi, Beşiktaş'taki ikinci dönemine golle başlayan Demba Ba ile ilgili olarak ise "Bugün kötü bir gün ama Demba Ba için çok mutluyum. Ondan daha çok faydalanacağımız günler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.