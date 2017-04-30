 Mario, Çin’e göz kırptı! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Mario, Çin’e göz kırptı!

    Mario, Çin’e göz kırptı!

    Beşiktaş'ta 5.5 milyon euro'ya oynayan, Wolfsburg'a ise 4.5 milyon euro'ya 'evet' diyen devre arasında reddettiği Çin'e gitmeye sıcak bakıyor.

    Bayern Münih'in kendisinin Lewandowski'nin alternatifi olarak istemesine rağmen Alman oyuncunun Çinlilerin 8.5 milyon euro'luk teklifini 10 milyon euro'ya çıkarmasıyla ikna olduğu iddia edildi. Almanların Gomez'e 3 yıllık teklif yaptıkları ve Gomez'in kariyerinin yarısında kazandığı parayı 3 sezonda kazanacağı belirtildi.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mario, Çin’e göz kırptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.