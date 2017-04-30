Mario, Çin’e göz kırptı!

Beşiktaş'ta 5.5 milyon euro'ya oynayan, Wolfsburg'a ise 4.5 milyon euro'ya 'evet' diyen Mario Gomez devre arasında reddettiği Çin'e gitmeye sıcak bakıyor.

Bayern Münih'in kendisinin Lewandowski'nin alternatifi olarak istemesine rağmen Alman oyuncunun Çinlilerin 8.5 milyon euro'luk teklifini 10 milyon euro'ya çıkarmasıyla ikna olduğu iddia edildi. Almanların Gomez'e 3 yıllık teklif yaptıkları ve Gomez'in kariyerinin yarısında kazandığı parayı 3 sezonda kazanacağı belirtildi.