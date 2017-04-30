 ''Lens mi? Bakalım!'' – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    '' mi? Bakalım!''

    ''Lens mi? Bakalım!''

    Beşiktaşlı yetkililer, menajer Kees Vos’la yapılan görüşmelerde “ de konuşuldu mu?” sorusuna “Bakalım” yanıtını verdiler.

    Beşiktaş yönetimi Oğuzhan, Marcelo ve Necip'in sözleşmelerinin uzatılması konusunda kesin anlaşmaya vardı. Adanaspor maçını da izleyen üç oyuncunun menajeri Kees Vos da 4 gün İstanbul'da kaldı. Kendi menajerlik şirketinin avukatları ve Beşiktaş'ın avukatlarının yeni sözleşmeleri hazırladığı süreçte Türkiye'de kalmayı tercih etti. Bu süreçte sık sık Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Konu, Vos'un oyuncusu olan Jeremain Lens'e de geldi. Beşiktaşlı yöneticiler sordu. Vos yanıtladı. Vos'un sözleri dışarı sızdırılmadı ama Beşiktaşlı yöneticiler kendilerine "Lens de konuşuldu mu?" diye soran muhabirlere gülerek, "Bakalım" demekle yetindiler.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Lens mi? Bakalım!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.