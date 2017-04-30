 Kır zincirlerini – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kır zincirlerini

    Kır zincirlerini

    Lider , sezonun en önemli maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda hedef, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak puan farkını 10’a çıkarmak!

    Süper Lig lideri , 29. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yendiği takdirde puan farkını 10'a yükseltecek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda puan farkı 7'de kalacak, Başakşehir'in galip gelmesi durumunda ise 4'e inecek. Bu iki ihtimalde ise bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yarışını direkt olarak etkileyecek.

    Trabzon derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Adana karşılaşmasında forma giyemeyen Cenk Tosun, cezasını tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde turuncu- lacivertli takımın filelerini havalandırarak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte özellikle Aboubakar ve Talisca, son haftalardaki golleriyle Beşiktaş'ın şampiyonluk için avantaj elde etmesini sağladı. Geride kalan 3 haftada 10 gol atan Beşiktaş'ta Talisca 3, Aboubakar ise 2 gol kaydetti.

    Başakşehir, Beşiktaş maçına savunmada iki önemli eksikle çıkacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında gördüğü 4. sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Epureanu ile maç sonrası karıştığı olaylardan dolayı kadro dışı bırakılan ve 5 maç ceza alan Yalçın Ayhan, forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da ligde geride kalan 28 haftanın 26'sında forma giymişti. Volkan Babacan, 1 maçlık cezasını Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında tamamlarken, yedek kaleci Ufuk Ceylan da cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

    3 KARTAL CEZA SINIRINDA
    Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba, Tosic ve Atınç, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Her üç oyuncu, geçen haftaki Adanaspor maçında forma giyerek mücadeleyi kart görmeden tamamlamıştı.

    DEFANSTA SIKINTI
    Siyah-beyazlı ekip, hücumda etkili futbolla dikkati çekse de son 2 karşılaşmadaki savunma performansıyla kritik Başakşehir maçı öncesi sıkıntı yaşıyor. Ligin 27. haftasında Trabzonspor'dan 3 gol yiyen Beşiktaş, 28. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında da kalesinde 2 gol gördü.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kır zincirlerini haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.