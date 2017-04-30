Kır zincirlerini
Lider Beşiktaş, sezonun en önemli maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda hedef, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak puan farkını 10’a çıkarmak!
Trabzon derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Adana karşılaşmasında forma giyemeyen Cenk Tosun, cezasını tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde turuncu- lacivertli takımın filelerini havalandırarak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte özellikle Aboubakar ve Talisca, son haftalardaki golleriyle Beşiktaş'ın şampiyonluk için avantaj elde etmesini sağladı. Geride kalan 3 haftada 10 gol atan Beşiktaş'ta Talisca 3, Aboubakar ise 2 gol kaydetti.
Başakşehir, Beşiktaş maçına savunmada iki önemli eksikle çıkacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında gördüğü 4. sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Epureanu ile maç sonrası karıştığı olaylardan dolayı kadro dışı bırakılan ve 5 maç ceza alan Yalçın Ayhan, forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da ligde geride kalan 28 haftanın 26'sında forma giymişti. Volkan Babacan, 1 maçlık cezasını Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında tamamlarken, yedek kaleci Ufuk Ceylan da cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
3 KARTAL CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba, Tosic ve Atınç, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Her üç oyuncu, geçen haftaki Adanaspor maçında forma giyerek mücadeleyi kart görmeden tamamlamıştı.
DEFANSTA SIKINTI
Siyah-beyazlı ekip, hücumda etkili futbolla dikkati çekse de son 2 karşılaşmadaki savunma performansıyla kritik Başakşehir maçı öncesi sıkıntı yaşıyor. Ligin 27. haftasında Trabzonspor'dan 3 gol yiyen Beşiktaş, 28. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında da kalesinde 2 gol gördü.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
Kır zincirlerini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.