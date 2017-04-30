İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Beşiktaş Divan Kurulu’nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin toplam borcu 1 milyar 760 milyon 455 bin TL olarak açıklandı.
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı.
Açıklanan rakamlara göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 790 milyon 623 bin 172 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 969 milyon 832 bin 216 TL borcunun olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borcu ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 TL olarak açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 108 milyon 981 bin 279 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 102 milyon 942 bin 898 TL alacağı bulunuyor. Kulübün toplam alacağı ise 211 milyon 924 bin 177 TL olarak açıklandı.
Açıklanan rakamlara göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 790 milyon 623 bin 172 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 969 milyon 832 bin 216 TL borcunun olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borcu ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 TL olarak açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 108 milyon 981 bin 279 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 102 milyon 942 bin 898 TL alacağı bulunuyor. Kulübün toplam alacağı ise 211 milyon 924 bin 177 TL olarak açıklandı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Benatia için Gomez taktiği
Toplam 2
Yorum
maaaş maaşı cok 2 ye 2.5 a geliyosa alın eldekilerde var daha
- ''Lens mi? Bakalım!''
Toplam 4
Yorum
smokie siz adını bilmezken bjk alıyodu son anda vazgeçti 1 sene ingilterede kaldı sonrada fb aldı kadroya bile giremiyo diye :D fb demiş hehehe :D
- Kocaman karmaşa
Toplam 9
Yorum
can bana göre hocaya falan gerek yoktur boşuna masraf aziz ve kardeşi teknikdirektörlük yapsın nasılsa her türlü şampiyon olamıcaz
İşte Beşiktaş’ın toplam borcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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