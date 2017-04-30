 Caner’e 350 bin euro – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Caner’e 350 bin euro

    Caner’e 350 bin euro

    'ta kiralık olarak forma giyen için siyah-beyazlılar, ince eleyip sık dokuyor.

    Milano'ya giden yöneticiler Umut Güner ve Ali Naibi ikilisi, sözleşmesinde 1 milyon euro'luk satın alma bedeli olan için 'e 350 bin euro teklif etti. Caner'in sakatlığını bahane gösteren ikili, milli oyuncunun transferinin risk olduğunu ama buna rağmen kendisine sözleşme teklif edeceklerini anlatırken; 1 milyon euro'luk bedeli veremeyeceklerini ifade ettiler.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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