Benatia için Gomez taktiği
Juventus’un 1.90’luk stoperinin peşine düşen Beşiktaş yönetimi Mario Gomez’de yaptığı gibi son ana kadar bekleme kararı aldı.
DEVLER LİGİ ŞARTI
Bu yüzden Benatia'nın bonservisini elinde bulunduran Bayern de, satın alma opsiyonunu sahip Juventus da, Benatia'yı elinde tutmayı düşünmüyor. Benatia kazandığı paradan aşağı inmiyor. Menajeri Subotic de oyuncusuna takım arıyor. Aslında Benatia için Çin ve Körfez takımları yılda 4.6 milyon sterlin ödemeyi kabul etti. Fakat Benatia Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini iletince opsiyonlar azaldı.
BEŞİKTAŞ'I ANLATTILAR
G.Saray ve Beşiktaş dışında PSG, Inter, Roma ve Premier Lig'den bazı takımlara Benatia'yı teklif eden menajer Subotic cevapları bekliyor. Benzeri bir durumu Gomez'in transferinde yaşayan Başkan Orman, Benatia konusunu son ana kadar takip etme kararı verdi. Benatia'yla ilk temas, Caner Erkin'in için Milano'ya giden Umut Güner ve Ali Naibi tarafından yapıldı. İkili, Faslı oyuncuyla sohbet etti; Beşiktaş'ı, taraftarı ve İstanbul'u anlattı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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