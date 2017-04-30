 Atiba, stattan sekerek ayrıldı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    , stattan sekerek ayrıldı

    Atiba, stattan sekerek ayrıldı

    Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan ’ın Kanadalı futbolcusu , stadı sekerek terk etti.

    , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlılar adına üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 45. dakikasında sakatlanan , oyuna devam edemedi. İlk devrenin sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Atiba, yerini Tolgay'a bıraktı. Deneyimli oyuncunun maçın ardından stadı sekerek terk etmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Kanadalı yıldız futbolcunun haftaya Vodafone Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise hafta içerisinde yapılacak tetkiklerden sonra netleşecek.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:21
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