Atiba, stattan sekerek ayrıldı
Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba, stadı sekerek terk etti.
Kanadalı yıldız futbolcunun haftaya Vodafone Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise hafta içerisinde yapılacak tetkiklerden sonra netleşecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:21
- Kocaman karmaşa
Toplam 13
Yorum
FB Aykut FB yi şampiyon yapması için takımda ALEX olması lazım. ALEX yok Aykut kendinden uzun santrafor almaz ve defans oynatır FB ye yazık olu
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 10
Yorum
fb aleyhine hata varsa lehine daha çoktur geçen yıl aliyle fb hep kaybetti bu sene hep hazandı. çünkü hakemliği öğrendi. Kweuke yere düşüyor niye bakıyon ki sen aliden iyi mi bilecen
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 11
Yorum
efe senden gs ye artik hayir gelmez yapamadin isi ustasina birakmakta bir erdemdir
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