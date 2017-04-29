Vodafone’un ‘ağası’ Noah!

Atiba'nın oğlu Noah, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tezahüratlara eşlik etmesi, siyah-beyazlı oyuncuların isimlerini sayması gibi birçok videosu büyük ilgi gören Noah'ın bu kez Vodafone Arena'yı siyah-beyaz tespihiyle gezdi.