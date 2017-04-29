Vodafone’un ‘ağası’ Noah!
Atiba'nın oğlu Noah, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tezahüratlara eşlik etmesi, siyah-beyazlı oyuncuların isimlerini sayması gibi birçok videosu büyük ilgi gören Noah'ın bu kez Vodafone Arena'yı siyah-beyaz tespihiyle gezdi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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