 Vodafone’un ‘ağası’ Noah! – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Vodafone’un ‘ağası’ Noah!

    Vodafone’un ‘ağası’ Noah!
    Atiba'nın oğlu Noah, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tezahüratlara eşlik etmesi, siyah-beyazlı oyuncuların isimlerini sayması gibi birçok videosu büyük ilgi gören Noah'ın bu kez Vodafone Arena'yı siyah-beyaz tespihiyle gezdi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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