Talisca’ya Manchester kancası
İngiltere'nin Daily Star Gazetesinin son dakika verdiği haberine göre Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca seneye Manchester United forması giyecek.
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa'nın dev takımların dikkatini çeken Talisca için bir transfer iddiasıda İngiltere'den geldi. İngilizler, Mourinho'nun takibe aldığı Talisca için transfer atağı başlattığı ve 21 milyon sterlin'e bu transferin sonuçlanacağını yazdılar. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın her fırsatta Benfica'ya dönmek istemediğini de yazan Daily Star, menajer Mendes'in bu transfer için tam yetkili olduğunu ve Manchester United'lı yetkililere bonservis bedelinin 21 milyon sterlin'den fazla olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Talisca’ya Manchester kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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