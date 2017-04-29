 Talisca’ya Manchester kancası – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    ’ya Manchester kancası

    Talisca’ya Manchester kancası

    İngiltere'nin Daily Star Gazetesinin son dakika verdiği haberine göre Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı seneye Manchester United forması giyecek.

    Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa'nın dev takımların dikkatini çeken için bir transfer iddiasıda İngiltere'den geldi. İngilizler, Mourinho'nun takibe aldığı Talisca için transfer atağı başlattığı ve 21 milyon sterlin'e bu transferin sonuçlanacağını yazdılar. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın her fırsatta Benfica'ya dönmek istemediğini de yazan Daily Star, menajer Mendes'in bu transfer için tam yetkili olduğunu ve Manchester United'lı yetkililere bonservis bedelinin 21 milyon sterlin'den fazla olmayacağı garantisi verdiği belirtildi.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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