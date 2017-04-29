 Kartal kupasını alıyor – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kartal kupasını alıyor

    Kartal kupasını alıyor
    Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, bugün kupasını alıyor. Ligin bitimine dört hafta kala üst üste 9., toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, kupasını bugün saat 16.00'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda M. Piyango ile oynanacak maçın ardından düzenlenecek törenle alacak.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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