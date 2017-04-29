Kartal kupasını alıyor
Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, bugün kupasını alıyor. Ligin bitimine dört hafta kala üst üste 9., toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, kupasını bugün saat 16.00'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda M. Piyango ile oynanacak maçın ardından düzenlenecek törenle alacak.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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