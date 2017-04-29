 Kara Kartal’ın Taison atağı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kara Kartal’ın atağı

    Kara Kartal’ın Taison atağı

    Beşiktaş, yeni sezon transfer harekatını dört koldan sürdürüyor.

    Başkan Fikret Orman'ın Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı orta saha oyuncusu için birebir görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki oyuncu için Shaktar'ın CEO'su Sergei Palkin'le birebir görüşen Orman, bu transferi makul bir bedelle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

    Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyahbeyazlılar buna istinaden Shakhtar'ın 5-6 milyon euro aralığına gelmesini bekliyor. Orman, konuyu Shakhtar Donetsk Başkanı Akhmetov'la da görüşecek.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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