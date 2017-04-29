Kara Kartal’ın Taison atağı
Beşiktaş, yeni sezon transfer harekatını dört koldan sürdürüyor.
Başkan Fikret Orman'ın Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison için birebir görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki oyuncu için Shaktar'ın CEO'su Sergei Palkin'le birebir görüşen Orman, bu transferi makul bir bedelle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyahbeyazlılar buna istinaden Shakhtar'ın 5-6 milyon euro aralığına gelmesini bekliyor. Orman, konuyu Shakhtar Donetsk Başkanı Akhmetov'la da görüşecek.
Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyahbeyazlılar buna istinaden Shakhtar'ın 5-6 milyon euro aralığına gelmesini bekliyor. Orman, konuyu Shakhtar Donetsk Başkanı Akhmetov'la da görüşecek.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Kara Kartal’ın Taison atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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