Fikret Orman şampiyonluk kutlamasında

Kutlamaya; Başkan Fikret Orman, yöneticiler Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık, Erdal Karacan, Levent Çifter, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, Aygaz Pazarlama Direktörü Ercüment Polat, Aygaz Tüplü Gaz Pazarlama Uzmanı Saadettin Samrıoğlu, Türkiye Hentbol Fedarasyonu eski asbaşkanı Haydar Arslan ile Beşiktaş Mogaz Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları ile aileleri katıldı.

Sıcak bir ortamda geçen kutlama yemeğinde Başkan Fikret Orman, şampiyonluk pastasını kesti ve bir konuşma yaptı.

Gelecek sezon üst üste 10. şampiyonluğu kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Fikret Orman, "Teknik heyete ve sporcularımıza göstermiş oldukları büyük başarı nedeniyle teşekkür ediyorum. Sporcularımızın eşlerini de tebrik ediyorum, onlar da bu başarının bir parçası oldular" diye konuştu.

Beşiktaş Mogaz Takımı oyuncuları, Başkan Fikret Orman ile Aygaz Pazarlama Direktörü Ercüment Polat'a imzaladıkları şampiyonluk formasını hediye ettiler.

Orman, jübile yapan Ivan Nincevic ile gelecek sezon takımda yer almayacak Predrag Dacevic ve Jozef Holpert'e Beşiktaş Mogaz Takımı'nın formasını hediye etti ve kendilerine emekleri için teşekkür etti.

Kutlama yemeğinde Beşiktaş Mogaz Takımı'nın 2016-17 sezonunda kazandığı Hentbol Süper Lig şampiyonluk kupası ile Türkiye Kupası da sergilendi.