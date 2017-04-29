Çekiniyorlar!

Fikret Orman, Avrupa kulüplerinin Beşiktaş’a saygı duyduğunu söyledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, merak edilen soruları tüm içtenliği ile yanıtladı. Beşiktaş'ın artık Avrupa'da saygı duyulan, önemli bir takım haline geldiğinden bahseden Başkan Orman, "Beşiktaş, Avrupa'da kiminle oynarsa oynasın; ister Real Madrid olsun, ister Chelsea olsun, dikkate alınan, saygı duyulan önemli bir takım. Herkesin tedbir almak zorunda olduğu bir kulüp. Avrupa'da saygı duyulan bir kulüptür Beşiktaş, bunun da gururunu yaşıyorum. İskoç hakemin rezilliği olmasa gruptan da çıkardık" değerlendirmesinde bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamanın kendilerini için UEFA Şampiyonlar Ligi'nden daha gerçekçi bir hedef olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti:



SİHİRBAZLIK GEREKMEZ

"Şampiyonlar Ligi'nde yarı final belki olabilir ama final ve kupa, şu aşamada konsantre olmak için erken olarak görüyorum. G.Saray, UEFA Kupası'nı 2000'de aldı. Belki Türkiye'ye daha önce gelmesi gerekiyordu. F.Bahçe'nin bir yarı finali var. Beşiktaş da bu kupayı alabilir. Kime sorsanız Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı alabileceğine inancı var. UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı almak daha gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Bu sihirbazlık gerektiren bir şey değil. Büyük bir olasılık içinde. Bir tek bizim açımızdan değil seneye UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha güçlü bir Türkiye olacaktır."



ABOUBAKAR ZOR GİBİ

Gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Orman, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın takımda kalmasını istediğini söyledi. Aboubakar'ın hatalar yaptığını belirten Orman, "Çok genç ve sevdiğimiz bir oyuncu. Mayıs ayından itibaren o konuda çalışmalara başlarız. Aboubakar'ın kalması taraftarıyım ama Finansal Fair Play'den dolayı zor gözüküyor. Ayrıca Beşiktaş'ın tek seçeneği de Aboubakar değil" dedi. Orman, ayrılmak isteyen oyuncunun gideceği yerin de önemli olduğunu belirterek, "Mesela Cenk Tosun'a Çin'den teklif gelse mümkün değil göndermem. Mesela gitsin Arsenal'da oynasın. Beşiktaş'tan ayrılsalar da kariyerlerini önemserim" diye konuştu.



'YANLIŞ' HESAP LYON'DAN DÖNER

UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıllık men cezası ile ilgili de konuşan Fikret Orman, savunmaya kendisinin gideceğini hatırlattı. Verilen cezayı 'haksızlık' olarak değerlendiren Orman, "Savunmaya kendim gideceğim. Ekibimizle buna müdahil olacağız. Orada söyleyeceklerimi buradan mesaj olarak göndermem. Bizim vatandaşlarımız Avrupa pasaportu taşıyor. Onların vatandaşının bizim vatandaşımız olma ihtimali yok ama bizimkilerin olma ihtimali var. Bilet alma ihtimalleri de var. Bizim buna müdahale etme şansımız yok. O zaman verilen ceza adaletsiz ve mantıksız bir şey oluyor. Yanlış hesap Lyon'dan döner" şeklinde konuştu.



CUMHURBAŞKANIMIZ'LA STOCKHOLM'E GİDECEKTİK

Fikret Orman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Orman, "Futbol oynaması çok büyük avantaj. Enteresan bir yapısı var. Birkaç kere Anadolu'daki takımların maçlarını bile takip ettiğine şahit oldum. Maçların skorlarını ben bilmiyorum, o biliyor. Lyon maçından sonra da aradı bizi. Yaptığımız işlerin ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından görülmesi, bizi motive etmesi hoş bir şey. Çok da mutlu oldum. Kendisine de söyledim, Stockholm'e Cumhurbaşkanımız'la gitmek istiyorduk ama inşallah bir dahaki yaza gideriz."



ŞENOL HOCAYLA DAHA BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ

SİYAH-beyazlı ekibin başkanı, teknik direktör Şenol Güneş'ten memnun olduklarını belirterek, "Taraftarla müthiş bir ilişkisi oluştu. Şenol abi iyi insandır. Çok önemli vasıfları var. Biz memnunuz, taraftar memnun hocasından. Şenol abinin de kariyerinde Beşiktaş önemli bir yer tutuyor. Daha büyük işler yapmak ona da bize de nasip olsun" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta her oyuncunun pırlanta gibi olduğundan bahseden Orman, Caner Erkin'le ilgili de "Onu seviyoruz. Ağır bir sakatlıktan çıktı, oynamak istiyor ama konuşmamız lazım. Inter'le de konuşacağız, ona göre hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



MUHARREM USTA'YI DESTEKLİYORUZ

TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta'nın Beşiktaş'ı örnek aldıkları yönündeki açıklaması ile ilgili de konuşan Orman, "Biz de Muharrem Usta'yı destekliyoruz. Trabzonspor çok büyük bir camiadır. Türk futbolunun Trabzonspor'a ihtiyacı var. Düzgün işler yapanları futbol ailesi olarak desteklememiz lazım. Trabzonspor yeni stadını yaptı. İyi bir teknik kadrosu ve oyuncuları var. İyi şeyler de yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



EKİCİ'YE ÇOK SERT YANIT

Başkan Orman, Trabzonspor ile yollarını ayıran Mehmet Ekici'nin, kendisinin devre arasında F.Bahçe'ye transferini engelleyenlerin olduğunu ve Fikret Orman'la yaşadıklarını anlatacağı şeklindeki açıklamasına da cevap verdi. Orman, "Ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim ne şekilde mücadele etmek istiyorsa aynı şekilde karşılığını görür. Beşiktaş, kimsenin gücünü gösterme yeri değildir. Beşiktaş çok ciddi, asil ve kuvvetli bir kulüptür. Beşiktaş'la mücadele ederken 'Ben şöyle yaparım, böyle yaparım." demeyeceksiniz. Mehmet ne istiyorsa anlatsın, cevabını alır. Biz kim ne şekilde geliyorsa üslubumuz içinde aynı şekilde karşılığını veriyoruz" yorumunu yaptı.



FENER GÜÇLÜ OLMALI

Beşiktaş Başkanı Orman, Türkiye'deki rekabetin güçlenmesinin kendilerine de güç vereceğini söyledi. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Orman, "F.Bahçe'nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Hatta F.Bahçe'nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir F.Bahçe bizim için, kuvvetli bir Beşiktaş da onlar için rekabettir. Türk futbolunun Trabzon'a, Bursa'ya, Başakşehir'e ihtiyacı var. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Artık sıçrama yapmamız lazım" dedi.



Ezeli rakipleri F.Bahçe ve G.Saray taraftarlarının takımlarının iyi sezon geçirmediğini düşündüğünü anlatan Orman, "Üç kulübün de tek hedefi her zaman şampiyonluktur. Beşiktaş'ı aldığımız dönemki şartlar F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın şartlarından yüz kat daha kötüydü. Kulübü aldığımızda ne stat vardı ne takım vardı ne moral vardı. Onların şu anda abartılacak bir şeyleri yok. Lig, oyun gibidir. Kartlar dağıtıldı, oyun oynandı ve bitti. Tekrar karılır, yeni bir oyun başlar" diye konuştu.

