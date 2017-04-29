 Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    'ta hazırlıklar tamamlandı

    Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı

    , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le şampiyonluk yolunda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyazlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

    Bu antrenmanla, lider , en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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