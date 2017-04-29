Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le şampiyonluk yolunda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyazlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Bu antrenmanla, lider Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:52
- "Açık ara lider..."
Toplam 1
Yorum
ADEM33 ANCAK KONUSUN DELİKANLI OLDUGUNUZU DUSUNUYORUM VE AZIZ YILDIRIMIN KARSISINA CIKIN ARTIK FB ONUN ELINDEN ALIN LUTFEN
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 2
Yorum
advers Konyada bir aralar öyleydi . Üstelik Başakşehire geçen sezonun ilk maçında 4 tane attık diye hatırlıyorum yanılıyorsam düzeltin !
- Çekiniyorlar!
Toplam 12
Yorum
advers Sayın Orman Köln FC'nin kalecisi Timo Horn'a dikkatinizi çekmek isterim böyle bir kalecinin Beşiktaş'ta olması mutlaka gerekiyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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