Yıllık mali genel kurul tarihi açıklandı

Beşiktaş Kulübünün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Akatlar Arena'da yapılacak ilk toplantının 14 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.



Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 21 Mayıs Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı bildirildi.