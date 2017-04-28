 Yıllık mali genel kurul tarihi açıklandı – Fotomaç – 28 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yıllık mali genel kurul tarihi açıklandı

    Yıllık mali genel kurul tarihi açıklandı

    Beşiktaş Kulübünün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Akatlar Arena'da yapılacak ilk toplantının 14 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.

    Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 21 Mayıs Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı bildirildi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıllık mali genel kurul tarihi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.