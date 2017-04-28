Yıllık mali genel kurul tarihi açıklandı
Beşiktaş Kulübünün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Akatlar Arena'da yapılacak ilk toplantının 14 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.
Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 21 Mayıs Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı bildirildi.
Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 21 Mayıs Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı bildirildi.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener onunla kanatlanacak
Toplam 9
Yorum
Fenerbahçe çalışırmıydı ya hiç inanasım gelmiyor.
- Fener onunla kanatlanacak
Toplam 9
Yorum
umut şakamısın sen kardeş? orta sahan top tutamıyor! 10 numara , sol kanat, sol bek be forvet transferi lazım bu kadroya en az.
- Burası benim evim
Toplam 5
Yorum
ugur kardes ne fabrısı hayırdır ya fabrıyı neur yaptınız basımıza bos yorum yapma ılerle
Yıllık mali genel kurul tarihi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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