Fransa basını, “Monaco, gelecek sezon için Talisca’yı işaret etti” diye yazdı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için Avrupa basınında transfer haberleri yer almaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar ile 2018 yılına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Talisca'nın Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in ilgisini çektiği belirtildi. Fransa basınında yer alan haberde; Monaco Sportif Direktörü Cordon'un, Talisca'yı gelecek sezon kadrolarına katmak için işaret ettiği yazıldı.
Bu arada Portekiz'in Ojogo gazetesinden de Beşiktaş'a kötü haber geldi. Menajer Jorge Mendes'in, Talisca'yı satmak için Benfica Başkanı Vieira'ya söz verdiği yazıldı. Gazete; geçen yaz döneminden Liverpool, Wolves ve Çin'e satmayı başaramadığı Talisca konusunu Mendes'in onur meselesi haline getirdiğini iddia ederken, 25 milyon euro verecek herhangi bir takımın Talisca'ya 1 Haziran'dan itibaren sözleşme imzalatabileceğini hatırlattı.
Bu arada Portekiz'in Ojogo gazetesinden de Beşiktaş'a kötü haber geldi. Menajer Jorge Mendes'in, Talisca'yı satmak için Benfica Başkanı Vieira'ya söz verdiği yazıldı. Gazete; geçen yaz döneminden Liverpool, Wolves ve Çin'e satmayı başaramadığı Talisca konusunu Mendes'in onur meselesi haline getirdiğini iddia ederken, 25 milyon euro verecek herhangi bir takımın Talisca'ya 1 Haziran'dan itibaren sözleşme imzalatabileceğini hatırlattı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maaşlar yatırılmadı
Toplam 1
Yorum
Mehmet Dursun Özbek sen bilerek mi bu takımı çökerttinnn... Yeterrr artıkkkk seni istemiyoruzzzz.. Bitirdin bu takımıııı amacın neeee kardeşimmm ?
- Kiralık aşk Burak
Toplam 2
Yorum
hadiya yok 20milyon. almayin sunu ya. insALLAH gelmez
- Kiralık aşk Burak
Toplam 2
Yorum
erol bu başkan malesef hafif bir insan.trabzonda öncelikle dik duruş ve değerler gelir.trabzonu satanı getirirseniz taraftarı kaybedersiniz.
Talisca’ya Monaco kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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