 Talisca’ya Monaco kancası – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    ’ya kancası

    Talisca’ya Monaco kancası

    Fransa basını, “, gelecek sezon için ’yı işaret etti” diye yazdı.

    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson için Avrupa basınında transfer haberleri yer almaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar ile 2018 yılına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Talisca'nın Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in ilgisini çektiği belirtildi. Fransa basınında yer alan haberde; Monaco Sportif Direktörü Cordon'un, Talisca'yı gelecek sezon kadrolarına katmak için işaret ettiği yazıldı.

    Bu arada Portekiz'in Ojogo gazetesinden de Beşiktaş'a kötü haber geldi. Menajer Jorge Mendes'in, Talisca'yı satmak için Benfica Başkanı Vieira'ya söz verdiği yazıldı. Gazete; geçen yaz döneminden Liverpool, Wolves ve Çin'e satmayı başaramadığı Talisca konusunu Mendes'in onur meselesi haline getirdiğini iddia ederken, 25 milyon euro verecek herhangi bir takımın Talisca'ya 1 Haziran'dan itibaren sözleşme imzalatabileceğini hatırlattı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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