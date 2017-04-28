 Q7 ve Talisca şov – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Q7 ve şov

    Q7 ve Talisca şov
    Siyah-beyazlıların dün sabahki idmanında Quaresma ve Talisca, frikik şov yaptı. İdmanın bitiminden sonra ile serbest vuruş çalışması gerçekleştirirken; iki oyuncunun rekabeti ve gol sevinçleri, renkli görüntüler oluşturdu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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