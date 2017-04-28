 Kartal’da barbekü keyfi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Kartal’da barbekü keyfi

    Kartal’da barbekü keyfi
    Beşiktaşlı futbolcular, dün sabahki antrenman sonrası tesislerde düzenlenen barbekü partisinde aileleriyle bir araya geldi. Futbolcular, barbekü partisinde eşleri ve çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı. , bugün yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.



    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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