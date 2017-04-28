Güneş'le devam
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi. İkinci Başkan, “Şenol Güneş yüzde 100 takımda kalacak. Bakın yüzde 99 bile demiyorum, daha ne diyeyim” ifadesini kullandı. Çebi, Talisca için "Oyuncumuz kalmak istiyor, biz de kalmasını. Benfica onu satmak istese de ilk önce bizimle konuşacak" dedi.
1 YIL DAHA BURADA KALMALI
Ahmet Çebi, sezon başında 2 yıllığına Portekiz ekibi Benfica'dan kiralanan ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Anderson Talisca'nın, takımda devam etmesini istediklerini bildirdi. Talisca'nın performansıyla dikkat çektiğini aktaran siyah-beyazlı yönetici, "Biz Talisca'nın performansından çok memnunuz. Bir sezon daha kiralık olarak sözleşmemiz var. Kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ancak bazı gerçekler de var. Benfica eğer Talisca'yı satarsa, oyuncu gidebilir. Bunun için bonserviste anlaştığı rakamı bize de teklif etmek zorunda" dedi.
ÖNCELİK HER ZAMAN BİZİM
Tecrübeli yönetici şöyle devam etti: "Ancak öncelik bizim. Önerdikleri rakamı kabul edersek oyuncu kalır. Kabul etmezsek, bu çok önemli bir ayrıntı, oyuncunun kendisi de gitmek isterse, başka takıma transfer olur. Bu konuda da yapılabilecek bir şey yok. Zaten kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonu 25 milyon euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Benfica eğer Talisca'nın değerini daha da artırmak istiyorsa, bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur. Oyuncu bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica'ya hem bize faydalı olacaktır."
FEDERASYON KAMUOYUNU İNANDIRMALI
İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, M.Başakşehir oyuncularının aldığı cezalar ile ilgili, "Biz bu konunun dışındayız ve cezalar ile ilgili açıklama yapmayacağız. Ancak kamuoyunda bir infial var ve bu infiali en aza indirmek için TFF'nin gereken açıklamayı yapması lazım. Kamuoyunu inandırması lazım. Bizim söyleyeceğimiz tek şey hafta sonu Başakşehir ile çok önemli maçımız var çıkıp oynayacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
TÖRE DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK
Ahmet Çebi, kiralık olarak İngiltere'ye gönderilen Gökhan Töre'nin önümüzdeki sezon takıma katılacağını ve Şenol Güneş'in onu tekrar eski formuna ulaştıracağına inandığını da söyledi. Siyah-beyazlı oyuncu, yürüyüş çalışması yaparken sosyal medyadan yaptığı canlı yayında; "Yeni sezonda sakatlığım tamamen geçmiş olacak ve sezon başı kampına inşallah katılacağım" ifadelerini kullandı.
KİMSE GİTMEK İSTEMİYOR
Siyah-beyazlı ekibin başarılı yöneticisi, takımdan ayrılmak isteyen bir oyuncu bile olmadığını söyledi. Çebi, "Takımda herkes çok mutlu ve kimse gitmek istemiyor. Benim şahsi görüşüm değerini bulan oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönünde. Bu transfer döneminde iyi satıp, iyi almalıyız. Bunu yapmazsak pişmanlığını daha sonra çok yaşıyoruz. Örnekleri var, herkes biliyor" yorumunu yaptı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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