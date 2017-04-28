Fikret Orman'dan Fenerbahçe açıklaması

Fikret Orman, Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerinin yanı sıra kulübün diğer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir Türk futboluna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Orman, "Fenerbahçe'nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Fenerbahçe'nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir Fenerbahçe bizim için iyi bir rekabettir. Kuvvetli bir Beşiktaş onlar için rekabettir. Türk futbolunun Trabzonspor'a, Bursaspor'a, Başakşehir'e ihtiyacı var. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Futbol ailesinin bir bütçesi var, bir yerlere geldik ama artık sıçrama yapmamız lazım." dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının takımlarının iyi sezon geçirmediğini düşündüğünü anlatan Fikret Orman, "Üç kulübün de tek hedefi her zaman şampiyonluktur. Beşiktaş'ı aldığımız dönemki şartlar Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın şartlarından yüz kat daha kötüydü. Kulübü aldığımızda ne stat vardı ne takım vardı ne moral vardı. Onların şu anda abartılacak bir şeyleri yok. Lig, oyun gibidir. Kartlar dağıtıldı, oyun oynandı ve bitti. Tekrar karılır, yeni bir oyun başlar." diye konuştu.

Orman, sıçrama yapmak için Türk futbolunun tüm dünyada izlenen bir lig olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin elinde kumanda var. Hafta sonu iki derbi vardı. Bir tarafta Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyordu, diğer tarafta Real Madrid ile Barcelona... Zevksiz bir mücadele varsa insanlar diğer maçı tercih ediyor. Bizim amacımız Türk olmayanların o maçı izlemesi ve 'Ne kadar zevkli maç.' diyebilmesi olmalı. Beşiktaş'ın en büyük özelliği budur. Beşiktaş, Adanaspor ile oynuyor, herkes keyif alıyor, Lyon'la, Trabzonspor'la oynuyor, herkes keyif alıyor. Futbol, yönetici oyunları işi değildir. Sahada oynandığı zaman insanlara keyif veren bir oyundur. Portekiz'in yayın gelirleri, stadyum gelirleri, reklam gelirleri Türkiye'den küçük ama Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde hep ön taraflarda olmuş kulüpler. Biz de olabiliriz ama izlenirsek oluruz. Yayıncı kuruluşu, dünyaya Türk futbolunu tanıtmak açısından avantaj olarak görüyorum. Bu şansı iyi kullanmak lazım."

- "Penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp olarak Avrupa kupası hayalinin kamuoyu için de somut bir hedef haline geldiğini dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibine elenmelerinin kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Orman, "Başkan olduğum ilk dönemde, Beşiktaş'ın en zor dönemlerinde söyledim. Benim söylediğime yavaş yavaş geliyoruz. O maçı almamız lazımdı. Oraya kadar getirip, kendi seyircimiz önünde penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum. Maçı izleyenler de Beşiktaş'ın elenmesine rağmen gururluydular. Ben de böyle bir takıma başkanlık yapmanın gururunu yaşıyorum. Futbolda geriye dönerek yapılacak yorum çok fazla. Caner sakat olmasa, Aboubakar o kartı görmese, Fabricio o hatayı yapmasa çok farklı olurdu." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamanın kendilerini için UEFA Şampiyonlar Ligi'nden daha gerçekçi bir hedef olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde yarı final belki olabilir ama final ve kupa, şu aşamada konsantre olmak için erken olarak görüyorum. Galatasaray, UEFA Kupası'nı 2000'de aldı. Belki Türkiye'ye daha önce gelmesi gerekiyordu. Fenerbahçe'nin bir yarı finali var. Beşiktaş da bu kupayı alabilir. Kime sorsanız Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı alabileceğine inancı var. Şampiyonlar Ligi'nden başladığımız zaman hedefimiz bir üst tura geçmek ve gidebildiğimiz yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura gitmeyelim de UEFA'ya gidelim gibi bir stratejimiz olamaz. O doğaçlama olan bir şey. UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı almak daha gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Bu sihirbazlık gerektiren bir şey değil. Büyük bir olasılık içinde. Bir tek bizim açımızdan değil seneye UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha güçlü bir Türkiye olacaktır."

Beşiktaş'ın artık Avrupa'da saygı duyulan, önemli bir takım haline geldiğinden bahseden başkan Fikret Orman, "Beşiktaş, Avrupa'da kiminle oynarsa oynasın; ister Real Madrid olsun, ister Chelsea olsun dikkate alınan, saygı duyulan önemli bir takım. Herkesin tedbir almak zorunda olduğu bir kulüp. Bunun da gururunu yaşıyorum. Her sene üstüne koyarak buraya geldik. Seneye de üstüne koyacağız, yapacağımız hamlelerle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İskoç hakemin rezilliği olmasa gruptan da çıkardık. Avrupa'da saygı duyulan bir kulüptür Beşiktaş." değerlendirmesinde bulundu.

- "Stockholm'e Cumhurbaşkanımızla gitmek istiyorduk"

Fikret Orman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için bir avantaj olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Futbol oynaması çok büyük avantaj. Enteresan bir yapısı var. Birkaç kere Anadolu'daki takımların maçlarını bile takip ettiğine şahit oldum. Maçların skorlarını ben bilmiyorum o biliyor. Lyon maçından sonra da aradı bizi. Yaptığımız işlerin ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından görülmesi, bizi motive etmesi hoş bir şey. Çok da mutlu oldum. Kendisine de söyledim, Stockholm'e Cumhurbaşkanımızla gitmek istiyorduk ama inşallah bir dahaki yaza gideriz."

- "Şampiyonluk gerçekleştiği zaman kazanılır"

Beşiktaş'ın ligde son haftalara girilirken şampiyonluk yolunda avantajlı olduğunu ancak bunu garantilemediğini belirten Orman, "Oynanan 28 maçta 2 mağlubiyetimiz var. Önümüzde 6 maç bulunuyor, 7 puanlık fark büyük bir avantaj. Süleyman Seba'dan öğrendiğim bir laf var; 'Seçim, seçim sandığında kazanılır.' diye. 2004 seçimlerinde bunu yaşamışımdır. Aynı şekilde şampiyonluk gerçekleştiği zaman kazanılır. Şampiyon olmadan kazandık diye bir şey yok. Neticede bu futbol ama avantajlı olduğumuz da kesin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynanacak lig maçında şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunduğunu ancak böyle bir hayalinin olmadığını dile getiren Fikret Orman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyon olmak beklentisi vardır taraftarın. 2003 sezonunda Galatasaray ile oynadığımız maçta galip gelerek şampiyonluk turu atmıştık. Bunlar güzel şeyler. Bursaspor da Beşiktaş maçından sonra şampiyon oldu. Bursaspor maçından sonra da şampiyon olabiliriz. Bunlar çok önemli değil. Esas olan Beşiktaş'ın şampiyon olması, gerisi teferruat. Fenerbahçe son zamanlarda iyi toparlandı. Fenerbahçe maçından önce Medipol Başakşehir maçı daha önemli. Başakşehir de çok iyi takım, ligde olduğu yer belli. Zor maç olacak. Beşiktaş'ın kadrosuyla, şampiyonluğa kenetlenmiş ekibiyle kazanması lazım, kazanacağına da inanıyorum. Ondan sonra Fenerbahçe maçına bakarız."

- Mehmet Ekici'ye cevap

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, Trabzonspor ile yollarını ayıran futbolcu Mehmet Ekici'nin, kendisinin devre arasında Fenerbahçe'ye transferini engelleyenlerin olduğunu ve Fikret Orman'la yaşadıklarını anlatacağı şeklindeki açıklamasına da cevap verdi.

Beşiktaş'ın gizli bir işi olmadığını söyleyen Orman, "Ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim ne şekilde mücadele etmek istiyorsa aynı şekilde karşılığını görür. Beşiktaş, kimsenin gücünü gösterme yeri değildir. Beşiktaş çok ciddi, asil ve kuvvetli bir kulüptür. Beşiktaş'la mücadele ederken 'Ben şöyle yaparım, böyle yaparım." demeyeceksiniz. Mehmet ne istiyorsa anlatsın, cevabını alır. Biz kim ne şekilde geliyorsa üslubumuz içinde aynı şekilde karşılığını veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ramazanda kutlama yapmayı düşünmüyorum"

Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanması halinde Karadeniz ve Güneydoğu şehirlerinde organize edilecek kutlamalara katılacağını söyleyen Orman, şampiyonluğun ramazan ayına denk gelmesi halinde kutlama yapmayacağını belirtti.

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da da kutlamalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim değil Beşiktaşlıların yaşayacağı bir sevinç. Beşiktaş büyük bir camia. Süre yeterli olursa ramazana kadar kutlamalara katılmak istiyorum. Çok yerden talep var. Eğer şampiyon olursak Karadeniz'de, Güneydoğu'da bir şeyler yapmak istiyorum. Hep aynı bölgedeki insanları mutlu etmektense biraz da başka bölgedeki insanlarla temas olmasını istiyorum. Biz Beşiktaş'ı öyle ayağa kaldırdık. Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Böyle gitmesine de gayret ediyorum. 7 Mayıs'ta Fenerbahçe maçı var, sonra Bursaspor ve Kasımpaşa maçları var. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum."

Orman, Vodafone Arena'da kendi lehine bir tezahürat yapılmaması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Benim öyle bir beklentim yok. Beklenti olduğu zaman o kitleye taviz vermiş olursunuz. Beşiktaş taraftarıyla başkanının arasındaki ilişki müthiştir. Koca koca insanlar elime sarılıyorlar, saygı gösteriyorlar. Yaptıklarımızı taraftar biliyor, birisi bağıracak diye bir beklentim yok. En kötü günlerde, en vahim durumlarda bağırdılar da ne oldu. Benim derdim bana değil Beşiktaş'a bağırılması, oraya gelenlerin Beşiktaşlılığıyla gurur duyması, rakiplerin saygı duyması. Ben bu ailenin içinden gelen biriyim, gidecek bir yerim yok. Tanınmadan önce de genel kurullara gelirdim, başkanlığım bitince de geleceğim. Saygı gören, iyi anılan biri olmak isterim. Benim tek amacım bu, başka hesabım yok."

- "Aboubakar'ın kalması taraftarıyım"

Gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Fikret Orman, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın takımda kalmasını istediğini söyledi.

Aboubakar'ın hatalar yaptığını belirten Orman, "Çok genç ve sevdiğimiz bir oyuncu. Mayıs ayından itibaren o konuda çalışmalara başlarız. Aboubakar'ın kalması taraftarıyım ama Finansal Fair Play'den dolayı zor gözüküyor. Beşiktaş'ın tek seçeneği de Aboubakar değil." şeklinde konuştu.

- Caner Erkin'in durumu

Beşiktaş'ta her oyuncunun pırlanta gibi olduğundan bahseden Orman, Caner Erkin'le ilgili sezon sonu değerlendirme yapacaklarının altını çizerek, "Caner Erkin'i seviyoruz. Ağır bir sakatlıktan çıktı, oynamak istiyor ama konuşmamız lazım. Inter'le de konuşacağız, ona göre hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Orman, teknik direktör Şenol Güneş'ten memnun olduklarını belirterek, "Taraftarla müthiş bir ilişkisi oluştu. Şenol abi iyi insandır. Çok önemli vasıfları var. Biz memnunuz, taraftar memnun hocasından. Şenol abinin de kariyerinde Beşiktaş önemli bir yer tutuyor. Daha büyük işler yapmak ona da bize de nasip olsun." ifadelerini kullandı.

- "Kar elde etmek istiyoruz"

Fikret Orman, UEFA tarafından belirlenen Finansal Fair Play'in Beşiktaş'ı etkilemediğini ve bunu bir ceza olarak görmediklerini dile getirdi.

Finansal Fair Play konusunda bir yıllarının daha olduğuna dikkati çeken Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansal Fair Play bizim gitmek istediğimiz hedef için doğru bir şey. Bir senemiz daha var ama beş sene de olsa fark etmez. Biz zaten aynı zihniyetle gideceğiz. Önümüzdeki sene çıta bir tık daha yukarı çıkacak. Biz zaten bütçemiz içinde yönetilmek, kar elde etmek istiyoruz. Geldiğimiz zamanki hisse senetleri fiyatlarına bakın bir de şimdikine bakın. Ufak yatırımcı para yatırmış. Onların bizde hakkı var, onlara kar elde ettireceğiz. Finansal Fair Play'de şartlar belirleniyor ve bizde o şartlara göre oynuyoruz. Adil şartlar olduğu sürece problem yok. Kurallar konulsun ve maç oynanırken kurallar değişmesin. Bu durum yabancı kuralı için de geçerli. İyi bir rotada gidiyoruz. Biz 'Şu olduk, bu olduk, şımaralım, şuradan şunu getirelim.' demedik. Kendi çizgimizde kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Şans da bize yardım etti, şampiyonluğa yakınız. Allah nasip etsin üçüncüsünü de yaşayalım."

- "Oyuncularımla duygusal ilişkim vardır"

Fikret Orman, takımda bulunan hiçbir oyuncu için siyah-beyazlı kulübe teklif gelmediğini belirtti.

Beşiktaşlı futbolcuların siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonraki kariyerine de önem verdiğini vurgulayan Orman, "Şu anda hiç kimse için gelmiş bir teklif yok. Talepler olursa değerlendiririz. Bazı oyuncularımızın gittikleri yerde sıçrama yapacaklarına inanmam lazım. Oyuncularımla duygusal ilişkim vardır. Bir tek Beşiktaş'ın kazancı değil oyuncunun kariyeriyle alakalı gideceği yer de önemli. Mesela Cenk Tosun'a Çin'den teklif gelse mümkün değil göndermem. Beşiktaş'ta, milli takımda bu yaşta önemli işler yapıyor. Yurt dışından istenebilir, mesela gitsin Arsenal'da oynasın. Beşiktaş'tan ayrılsalar da kariyerlerini önemserim." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımdan kötü ayrılan futbolcularla ilişkisini kestiğinin altını çizen Orman, "Olcay, Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gitti ama Beşiktaş'ın evladıdır. Ne zaman istiyorsa gelebilir. O öz güvenle gidiyorlar zaten. Ersan için de Demba Ba için de Atınç için de geçerli." ifadelerini kullandı.

- "Çok fazla transfer yapmayacağız"

Beşiktaş'ın yeni sezon için transferde temas halinde olduğu isimler bulunduğunu anlatan Orman, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda konsantre olduğumuz, görüştüğümüz oyuncular var. Çok fazla transfer yapmayacağız. Geçen sene de aynı niyetteydik. Sosa ve Gomez gidince hamleler yaptık. Santrfor mevkisinde ne yapacağımız önemli. Gökhan Töre geliyor. Umarım Beşiktaş'ın kıymetini anlamıştır, öyle döner. Belki forvet arkasına bir transfer ve kanat hamlesi yapabiliriz. Her mevkiyi açıklamayayım da fiyatlar yükselmesin. İyi bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz."

Beşiktaş'ta mutlu bir aile ortamı bulunduğundan bahseden Fikret Orman, Jose Sosa ve Mario Gomez'in ayrılığının kendisine değil futbolculara bir tecrübe olduğunu söyledi.

"Beşiktaş'ta mutlu olanlar başka bir yerde mutlu olamazlar." diyen Orman, "Sosa, Beşiktaş'ta kalsa efsane, sembol bir oyuncu olacaktı. Gitti, ne yaptı Milan'da? Milan kaçıncı? UEFA'da mı oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde mi? Sonuç sıfır. Çok sevdiğimiz Gomez'in Beşiktaş taraftarının toplamından daha üzgün olduğuna inanıyorum. Çünkü burada mutluydu, taraftarla bütünleşmişti ama futbol bu. İnsanın olduğu yerde hata olur. Biz kendi hedeflerimize yaklaştık, 2-3 hafta içinde şampiyon olarak o hedefi de elde etmiş oluruz." yorumunda bulundu.

Gomez'in bonservisinden Beşiktaş'ın alacağı pay ile ilgili araştırmaların devam ettiğini anlatan Orman, şunları kaydetti:

"Bir taraftarımız Alman Futbol Kulüpler Birliğine yazı yazmış ve Gomez'in 7 milyon avroya satıldığı cevabını almış. Biz de müracaat ettik '1 milyon avroluk bir anlaşma.' dediler. Ortada 7 ve 1 var. Bizim 'Öyle dediler.' diyeceğimiz bir durum değil bu. Beşiktaşlılar namına burayı yönetiyoruz. İşimizi iyi yapmamız lazım, araştırıyoruz. 'Bizi kandırdılar.' demiyorum ama bizim bunu kurumumuzun menfaati açısından inceleme mecburiyetimiz var ama şu anda bir bulguya ulaşmış değiliz. Fiorentina'nın sponsorlarından biri Volkswagen, Wolfsburg'un sahibi Volkswagen. Aralarında bir sponsorluk anlaşmasıyla yapmış oldukları transfer var. Yani öyle kolay değil o işler."

- "Mutluluğun olmadığı yerde başarı olmaz"

Beşiktaş Futbol Takımı'nda mutlu bir aile ortamı tesis etmeye özen gösterdiklerine dikkati çeken Fikret Orman, futbolcuların izinli günlerinde dahi aileleriyle BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiğini vurguladı.

Futbolcuların Ümraniye'de kendilerini mutlu hissettiğini aktaran Orman, "Futbolcuyu oraya getiren bir duygu var. Orası onların evi, ailesi, orada rahat ediyorlar. Bizimle, hocamızla olan ilişkileri hep böyle. Bu düzeni korumaya çalışıyoruz. Mutluluğun olmadığı yerde başarı olmaz. Futbol ekibini sadece sahadaki 11 olarak görmemek lazım. Ersan ve Demba Ba'nın buraya gelmesi Beşiktaş'ın aile yapısının göstergesidir." şeklinde konuştu.

Ersan Gülüm ve Demba Ba'nın henüz resmi bir maçta forma giyememe konusunda Fikret Orman, "İki futbolcu da sakatlıkla geldi. Beşiktaş şampiyonluğa, UEFA'da finale oynuyor. Sakatlıktan çıkan bir oyuncuyu sahaya koymak kolay değil. Eğer erken şampiyonluk yaşarsak önümüzde 4-5 maç olacak. Oynamayan oyuncular için orada bir fırsat doğar. Bu sadece Demba Ba ve Ersan için değil, diğerleri için de geçerli. Mesela, Lyonlu oyuncular maçtan sonra forma değiştirmek için kulübeye Gökhan İnler'in yanına geldiler. Gökhan, Beşiktaş'ta en yüksek kariyerdeki oyunculardan biridir ama ligin başlangıcında bir sakatlık geçirdi, o sırada takım kurulunca devam etti. Oyuncular formayı almak için mücadele edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düzgün işler yapanları desteklememiz lazım"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın Beşiktaş'ı örnek aldıkları yönündeki açıklaması ile ilgili de konuşan Orman, "Biz de Muharrem Usta'yı destekliyoruz. Trabzonspor çok büyük bir camiadır. Türk futbolunun Trabzonspor'a ihtiyacı var. Düzgün işler yapanları futbol ailesi olarak desteklememiz lazım. Trabzonspor yeni stadını yaptı. İyi bir teknik kadrosu ve oyuncuları var. İyi şeyler de yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın iyi bir rol model olmaya çalıştığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her konuda rol model olmaya, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşimizi iyi yapmaya gayret ediyoruz. İnsanlara model olabiliyorsak ne mutlu. 'Başakşehir az ceza aldı.' diye konuşmadık. Beşiktaş büyüklüğündeki bir kulüp, Başakşehir'in bir oyuncusunun cezasının artmasını kovalayacak bir kulüp değildir. Beşiktaş, Başakşehir tam kadro sahaya çıksa da yenmek durumundadır. Bizim birinci hedefimiz Beşiktaşlıları sevindirmektir, diğer takımları üzmek değildir. Saygı duyulacak bir rakip olmaktır. Söylemlerimiz, yaptığımız işler, transfer politikalarımız hep bu yönde. Bizimle kim ne şekilde mücadele etmeye çalışıyorsa aynı şekilde cevap veriyoruz."

- "Uluslararası alanda büyümek istiyoruz"

Beşiktaş'ın uluslararası alanda tanınan bir kulüp olması gerektiğine inandığını belirten Fikret Orman, bu yıl sezon öncesi kampında Çin'in Guangzhou şehrinde bir turnuvaya katılacaklarını söyledi.

"Beşiktaş global olarak büyümediği sürece burada durur." diyen Orman, şunları kaydetti:

"İlk önce Almanya'ya sonra Çin'e gideceğiz. Guangzhou'da Avrupa kulüpleriyle bir turnuva yapacağız. Beşiktaş'ın kampları artık hep böyle olur. Çin'e de Endonezya'ya da Avustralya'ya da Malezya'ya da Amerika'ya da gideriz. Beşiktaş'ın uluslararası alanda büyümesi, uluslararası sponsorluklar alması, taraftar sayısını bu alanda artırması lazım. Chelsea dediğiniz yer Beşiktaş'ta Ortaköy gibi bir yer, 300 milyon taraftarı var. Ortaköyspor gibi bir kulübün 300 milyon taraftarı oluyorsa Beşiktaş'ın niye olmasın. Bununla alakalı stratejilerimiz var. 1,5-2 senedir çalışıyoruz. Önümüzdeki 10 senelik stratejidir bu. Tanıtım ajanslarımız var, oraya yönelik sosyal medya hesaplarımız olacak. Basketbolun da masa tenisinin de gideceği büyük bir strateji bu. Vizyonu biraz aşmamız lazım. Türk futbolunun izlenebilirliği önem arz ediyor. İzlenir bir lig olmamız gerekiyor."

- "Yanlış hesap Lyon'dan döner"

UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıllık men cezası ile ilgili de konuşan Fikret Orman, savunmaya kendisinin gideceğini hatırlattı.

Verilen cezayı "haksızlık" olarak değerlendiren Orman, "Savunmaya kendim gideceğim. Ekibimizle buna müdahil olacağız. Orada söyleyeceklerimi buradan mesaj olarak göndermem. Bizim vatandaşlarımız Avrupa pasaportu taşıyor. Onların vatandaşının bizim vatandaşımız olma ihtimali yok ama bizimkilerin olma ihtimali var. Bilet alma ihtimalleri de var. Bizim buna müdahale etme şansımız yok. O zaman verilen ceza adaletsiz ve mantıksız bir şey oluyor. Yanlış hesap Lyon'dan döner." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin lobicilik konusunda zayıf olduğunu savunan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'nda olmasını çok önemsiyorum. Kulüp olarak da çok destekledik ancak haksızlık da yapmayalım; daha dün bir bugün iki... Bir günde gelip bunu düzeltecek bir durum yok ki. UEFA Yönetim Kurulu'nda birinin olması da çok önemli değil. Tahkimde, disiplinde diğer kurullarda da ehil, düzgün, fair play'e inanan insanlarımızın olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Stadı benden başka kimse yıkamazdı"

Beşiktaş'ta Vodafone Arena ile birçok şeyin değiştiğini vurgulayan Orman, stadı kendisinden başkasının yapamayacağını savundu.

Orman, stadı başarı için bir araç gördüğünü anlatarak, "Boş statta ne yapacaksınız? İnsanlar gelecek, güzel takım olacak, eğlenecekler. Çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Her maçı deplasmanda oynadık. Bir yandan para yok bir yandan takımı yükseltmemiz lazım. Ne çektiğimi bir Allah bir de ben bilirim. Bir yandan keyif alıyorum. Kolay olsaydı zaten bugüne kadar yapılırdı. Yapmak bize nasip oldu. O stadı benden başka kimse yıkamazdı, benden başka da kimse kolay kolay yapamazdı. Çok büyük risklerdi." ifadelerini kullandı.

Vodafone Arena ile birlikte taraftar tutumunda da değişiklik olduğunu belirten Orman, "Taraftarın maça gelmemesi, beleş biletle maça gelmesi, kavga çıkarması gibi şeyler yok. Aynı insanlar ama bir disiplin geldi. Statla beraber seviye atladı. Dünyanın hiçbir stadında olmayan uygulamalar yapılıyor. Cep telefonundan uygulama indirip pozisyonları bile görebilecek teknolojiyi yaşıyorlar, istatistikleri görüyorlar. Her şey iyi oldu. Biz de iyi şeyler yaptık. Takdir edilen çok şeyimiz var. Ben ve arkadaşlarım da buna layık olduğumuzu düşünüyorum. Çok çalıştık, çok çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Orman, 24 saat yaşayan bir stat hayaline yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müze bitti, restoranlar bitti, stat turu mayıs ayında başlayacak. Konser programları vardı, terör olaylarından sonra iptal ettik. Stadyumun futbol harici 10 milyon dolar gibi bir bütçesi var gelir getirmek açısından. Onun için çok yatırım yaptık. Sırayla başlayacaklar. Daha fazla dükkan planımız vardı ama izni alırken Kadir abi (Kadir Topbaş) 5 metre daha gömülmesini istedi. O zamanki Çevre ve Şehircilik Bakanımız da öyle arzu etmişti. Şimdi bir vatandaş olarak iyi ki gömmüşüz diyorum. Orada çevreyi rahatsız eden bir yükseklik olacağına insanların saygı duyduğu, 'Ne güzel oldu.' dediği stat olması 2-3 mağazanın gelirinden daha önemli. Oradan geçen 'Bu rezilliği kim yaptı?' demiyor, 'Ne güzel stat' diyor. Anıt eserdir Vodafone Arena. Beşiktaş örnek olması gereken bir kulüptür ve stadıyla da örnektir."

Fikret Orman, Vodafone Arena'ya bir kartal heykeli yapılacağına dikkati çekerek, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. 400 bin avroluk bir yatırım olacak. Heykelle ilgili Anıtlar Kuruluna başvuruda bulunduk. Heykeli yapacak sanatçılar da belli." diye konuştu.

- "Borçlar biz aldığımız döneme göre artmadı"

Beşiktaş'ın gündeminde sermaye artırımı olduğundan bahseden Orman, siyah-beyazlı kulübün 5 yılda 150 milyon dolara yakın faiz ödediğini belirtti.

Borçların çevrilebilir olması gerektiğini belirten Fikret Orman, "Beş sene içinde çok önemli işler yaptık. Gelirken 'İlk 3 sene bir şey beklemeyin.' diye söylemiştim. Bir şeyler yapılınca iş normale döndü. İnsanlar daha fazlasını istiyorlar. Bu istekler yatırım gerektiriyor. Daha iyi altyapı olsun, basketbola yatırım yapın, salon yapın... Büyük kulüp olma adına herkesin bir beklentisi var. Bir taraftan da finansal tarafın yönetilmesi lazım. Beşiktaş stadı yapınca bütün dertleri bitmedi ama itibarlı ve güvenilir bir kulüp haline geldi. Borçlar biz aldığımız döneme göre artmadı. Aldığımızda neyse dolar bazında belki biraz daha altındadır. Ama 250 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Bu tesisler kendiliğinden oluşmadı. Beş senede 150 milyon dolara yakın faiz ödedik." ifadelerini kullandı.

- "Bürokratik engeller içinde canımız çıkıyor"

Başkan Orman, sermaye artırımının gündemlerinde olduğunu vurguladı.

Altyapıyı Ümraniye'ye taşıyarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne entegre etmek istediklerini anlatan Fikret Orman, bürokratik engellere takıldıklarını aktardı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin arkasındaki araziyi almak için Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvuruda bulunduklarını belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Başvurudan sonra ihaleye çıkardılar. İhaleye gidiyoruz bir başkası çıkıyor. Böyle bir sistem olmaz. Cumhurbaşkanımız da Şenol hoca da 'Altyapıya yatırım yapmamız lazım.' diyor ama gel gelelim bürokratik engeller için de canımız çıkıyor. O alanın Beşiktaş'a tahsis edilmesi için bir senedir uğraşıyorum. Oradan ticareten kar eden bir şey değiliz ki. Oraya saha yapacağız, bu ülkenin çocukları oynayacak. Tekrar Başbakanımızla ve Orman Bakanımızla buluşup bu işi çözmeye gayret ediyoruz. Her seferinde mevzuata takılıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Basketbol salonu için de sponsor bulmamız lazım"

Fikret Orman, spor salonu konusunda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

İzinleri almadan projeyi tanıtmak istemediğini belirten Orman, "İzinlerini almadan proje tanıtmam. Basketbol salonu için de statta olduğu gibi sponsor bulmamız lazım. O konuda önemli noktaya gelmiştik ama bombalar falan patlayınca olmadı. Tekrar uğraşıyoruz, bir isim bulursak yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan'ın bu sezon önemli işler yaptığını hatırlatan Fikret Orman, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un sponsorları tarafından finanse edildiğini ancak Fenerbahçe'nin ise kendi bütçesinden yatırım yaptığını söyledi.

Beşiktaş'ın da basketbolda Fenerbahçe ile aynı seviyeye gelebileceğini belirten Orman, "Bizim takımın bütçesi vergileriyle beraber 5 milyon avro. Onlarınki de 25 milyon avro. Bunu ben de yaparım ama bu, 20 milyon avro borçlandırmam demektir. Benim böyle bir zihniyetim yok. Ufuk Sarıca 5 milyon avroyla müthiş işler yapıyor. Beşiktaş taraftarı beni çok başarılı görsün diye abuk sabuk yatırımlara sokmam kulübümü. Kimse benden böyle bir şey beklemesin." ifadelerini kullandı.

- "Ajandamız çok dolu"

Orman, 2019'daki kongreden sonra devam edip etmemek ile ilgili henüz bir düşünce içinde olmadığını vurgulayarak, "Ajandamız çok dolu. Vizyonsal hareketler yapacağız. Kamuoyunun bilmediği çalışmalarımız var. Şu anda 2016'daki kongreden çıkmış yönetimin yapacaklarını yapma sürecindeyiz." diye konuştu.

Günlük mesaisinin büyük çoğunluğunu Beşiktaş'a ayırdığını anlatan Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yürüyen kendi işlerim var. Devletle işim olacak şeyleri yapmıyorum. Çok dedikoduya sebep oluyor bunlar. Esasında yapabilirim. Yapmam lazım mıydı, bence yapmam lazımdı ama madem fedakarlık diyerek bir işe girdik, yapmadım. Yapmadığım halde bir milyon tane dedikodu çıkıyor. Bu yalanlarla uğraşıyoruz."